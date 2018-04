Este domingo 29 de abril inician oficialmente las campañas políticas, por lo cual, los diversos partidos que estarán participando en la próxima contienda electoral, ya se encuentran listos para este proceso previo a las elecciones del 1 de julio.

En conferencia de prensa, la candidata del Partido de Trabajo (PT) por la alcaldía de Campeche, Ana María López Hernández, informó, que este domingo arrancará su campaña junto a los candidatos a las diputaciones locales a las 9:00 horas, en el campo deportivo de Sinaí, una zona abandonada por las autoridades municipales ante la falta de servicios públicos.

“Nuestro principal compromiso en esta contienda es estar cerca de las familias campechanas, para seguir recibiendo las diferentes demandas sociales que hasta el día de hoy están afectando a los ciudadanos y en este caso Sinaí es una colonia que ha tenido muchos problemas y motivo de demanda la falta de servicios públicos sobre todo la falta del servicio de agua” indicó.

Mencionó que cerrarán el primer día de campaña en el Parque de Santa Lucía a partir de las 18:00 horas, con un festival del Día del Niño y así convivirán con las familias y cumplirán con dos propósitos que tiene su campaña, es escuchar a la gente y dar soluciones en conjunto.

Ante las descalificaciones del dirigente estatal de Morena, Manuel Zavala Salazar, le deseó suerte y éxito en su campaña política, pero pintando bardas con votos masivos no logrará su objetivo, ya que los campechanos son inteligentes.

“Vamos aguantar, porque hemos aguantado, descalificaciones, insultos, amenazas y demás y aquí nosotros estamos firmes porqué lo que nos interesa es que los campechanos tengan un municipio diferente con oportunidades y trato igualitario para todos, y no sea de mucho protagonismo y de confrontación” dijo.

Mientras tanto el Partido Liberal Campechano (PLC) iniciara campaña este domingo a las 11:30 horas en el Ex Cine Estelar y el Partido de la Revolución Democrática (PRD) aún no confirma el lugar y hora de arranqué oficial en la capital del Estado, pero dicen ya estar listos, donde toda la dirección de este instituto político estará dispersa en los once municipios para verificar que sea una campaña limpia.