El Colegio de Bachilleres de Campeche correrá las fechas para que los alumnos del sexto semestre de todos los planteles educativos puedan repetir el examen parcial que fue vulnerado, para que puedan tener en tiempo y forma sus certificados, así lo confirmó la Directora General, Adlemi Santiago Ramírez, quien aseguró que el inicio de las aplicaciones parciales serán a partir del 2 de mayo.

De igual forma Santiago Ramírez, señaló que las investigaciones ya van avanzadas y entre los implicados no se encuentran docentes, no obstante se conducirán mediante su código de ética y los responsables podrían ser cesados de sus funciones al interior de los planteles. Indicó que por esta ocasión los alumnos no presentarán el examen semestral y serán promediados con los dos parciales para poder entregar a tiempo sus calificaciones finales.

“Está en proceso de investigación, obviamente no se pueden dar nombres por que el asunto no ha concluido, siguen saliendo nombres, toda la red de cómo fue la distribución, el número es muy grande porque fue una distribución en distintos planteles, imagínate con el WhatsApp es regarlo como pólvora, fueron muchos planteles” externó la Directora General.

Asimismo la Directora General de los Colegios de Bachilleres de Campeche, manifestó que en caso de detectar alumnos involucrados en la filtración de los exámenes, se les impondrán métodos correctivos pues no pueden ser expulsados y privados de la educación, pero estas acciones no pueden repetirse en un nivel escolar superior.

“Los responsables de las áreas académicas han estado platicando con los padres de familia, para explicarles el procedimiento de la investigación y los nuevos métodos que estamos implementado para no perjudicar a los alumnos, se corren los tiempos para que los jóvenes puedan salir en tiempo y puedan ingresar a las universidades” manifestó Adlemi Santiago.

Finalmente dijo, se implementarán nuevos candados para que ésta situación no se vuelva a repetir, incluso están analizando la opción de crear diversos tipos exámenes para seguir garantizando el nivel académico que otorgan los Colegios de Bachillerato de Campeche.