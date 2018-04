Se llevará a cabo una rodada a favor de la inclusión de personas con discapacidad

Mérida, Yucatán.- Como parte de su entrenamiento emocional y físico, las y los 35 participantes del curso Vida Independiente realizaron, junto a sus seres queridos, una serie de ejercicios en diversas superficies del Parque Ecológico del poniente de esta ciudad.

El grupo de Matías estuvo constituido por los más jóvenes y la lección giró en torno a cómo las madres y los padres pueden ayudar efectivamente a sus pequeños para evitar caídas o algún otro tipo de accidente.

Muchas veces no saben cómo ayudarlos a manejar la silla de ruedas y al hacerlo les da más miedo a ellos que a sus hijos, ese temor se lo transmiten y prefieren no sacarlos. Hoy les vamos a enseñar cómo apoyarlos adecuadamente para que nada los límite, dijo Juan Antonio González Aguilar, instructor de Vida Independiente A. C.

Matías está diagnosticado con mielomeningocele o espina bífida y pie equino varo bilateral, por lo que a decir de los médicos usará dicho aparato durante toda su existencia. Por ello, su familia está concentrada en proporcionarle las herramientas necesarias para que tenga un desarrollo pleno.

“Ha aprendido bastante pero he aprendido más yo de él, porque me demuestra que no debo tener miedo. Va y viene, le encanta bajar rampas y participa en los ejercicios con entusiasmo”, aseguró Pamela Lizette Manzano León, madre del niño de dos años de edad.

Tres grupos de adultos se dieron cita para efectuar dinámicas de activación, subir y bajar pendientes y escaleras, para después dirigirse al puente de madera que caracteriza este lugar y ejecutar distintas pruebas.

Entre otras actividades del curso, los asistentes acudirán este jueves 26 al centro comercial Altabrisa y finalizarán el viernes 27 con una rodada que recorrerá desde el Parque de Santiago hasta la Plaza Grande de esta capital, para concientizar a la ciudadanía sobre la importancia de la inclusión.