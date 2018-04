En la Antigua Sede de la Cámara de Senadores entregan antología del ciclo de conferencias “Hacia una cultura de la legalidad en el combate a la corrupción”

El Senado de la República y la Universidad Nacional Autónoma de México presentaron el libro “Cultura de Integridad Pública y Combate a la Corrupción”, una coedición que plantea las causas, efectos y propuestas para fortalecer el marco legal que impida incidir en actos de corrupción.

El secretario general de Servicios Administrativos, Roberto Figueroa Martínez, convocó a directores generales, directores de área y jefes de unidad que sirven en el Senado de la República a continuar con las capacitaciones que se imparten en el recinto para el mejor desempeño de sus funciones.

Aquí no hay colores, no hay partidos, pero sí hay compañerismo y hay un quehacer diario institucional y en ese quehacer, “quiero decirles que no dejemos de aprender, que no dejemos los libros, la academia, que no dejemos el entender; sigamos estudiando, sigamos aprendiendo hasta el último día”, sostuvo.

Tomás Humberto Rubio Pérez, director de la Facultad de Contaduría y Administración, de la UNAM, manifestó que la presencia de la UNAM en el Senado recrea sentimientos de orgullo y confianza porque ambas instituciones preservan espacios para la libre expresión y discusión de ideas y propuestas por el bien de la patria.

Consideró que la obra es una respuesta a la continuidad académica, la cual se traduce en mejoras tangibles y avances que se reflejan en el desempeño de las funciones de los servidores públicos, además de la colaboración entre el Senado y la Universidad.

Alfredo Adam Adam, coordinador del Seminario Universitario de Gobernabilidad y Fiscalización, destacó que la rendición de cuentas debe entenderse como la respuesta satisfactoria del gobierno al mandato superior de los ciudadanos de que los servidores públicos deben cumplir responsablemente bajo esta idea.

Dijo que en estos momentos “podríamos dar vigencia al martirio de Belisario Domínguez” y asumir la grande responsabilidad que concierne a todos los ciudadanos e instituciones para no dejar caer a nuestra patria “en el profundo abismo abierto por la corrupción.

La obra literaria es una antología del ciclo de conferencias “Hacia una cultura de integridad pública en el combate a la corrupción”, que se realizó del 14 al 29 de junio de 2017 en el Senado de la República, ante funcionarios de la dependencia.

En colaboración con la Secretaría General de Servicios Administrativos, el Centro de Capacitación y Formación Permanente del Senado de la República y la Facultad de Contaduría y Administración de la Universidad Nacional Autónoma de México, se realizó el ciclo de conferencias con motivo de la entrada en vigor de la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción y de Ley de Responsabilidades Administrativas.