La ola de robos que se han suscitado en los últimos días, preocupa a vecinos de la calle Naranjas de la colonia Ampliación Esperanza, que corresponde al tercer distrito local a cargo de la diputada Alejandrina Moreno Barahona.

La señora Saide Pacheco Turriza, lamentó, que las autoridades de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), brillen por su ausencia, pues cada vez incrementan los robos por esa zona sobre todo de casa-habitación.

“Como todos mis vecinos ya estamos hartos, no hay seguridad para nosotros, los amantes de lo ajeno no respetan ni hora, se han suscitado robos dentro de los mismos hogares y asaltos, nos dan mucho miedo no puede ser posible vivir así, pedimos mayor vigilancia a través de rondines policiacos permanentes” puntualizó.

De la misma forma solicitaron al Ayuntamiento de Campeche, de llevar a cabo acciones de bacheo o pavimentación, ya que la calle se encuentra en pésimas condiciones y sólo dejan una mala imagen urbana y daños a sus vehículos.

Señaló que desde hace dos años la autoridad municipal no ha podido cumplir con sus promesas, como el mejoramiento de las calles, mejor alumbrado público ya que a pesar de que cuentan con lámparas led, están fallan en ciertas ocasiones provocando que el lugar se encuentre totalmente oscuro.

“Demandamos mejores servicios públicos, cumplimos con el pago de nuestros impuestos, y no es posible que vivamos en condiciones reprobables, que no sólo causan un daño de imagen en la ciudad sino muchas veces por estos enormes baches ocurren accidentes que no queremos lamentar” expresó

Redacción DC /G.P.