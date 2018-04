No creo que este primer debate presidencial cambie las tendencias, pero sí comienza a colocar otras variables sobre la mesa, como es llamar la atención de los candidatos independientes, señaló el Dr. Herminio Sánchez de la Barquera y Arroyo, Director de los Posgrados en Ciencias Sociales de la UPAEP.

“En este tipo de debates llaman la atención los candidatos independientes que se encuentran en mucha desventaja en cuanto a spots y publicidad… pero de pronto se encuentran en igualdad de circunstancias con los demás candidatos, y eso también es muy importante porque logran posicionarse, logran colocar su mensaje y colocar sus propuestas frente a los electores, y en ese sentido, el debate cumplió, sólo faltó flexibilidad en el tiempo para que los candidatos terminaran de exponer sus ideas”, indicó el académico.

Asimismo, dijo que “en las democracias no siempre las propuestas son las que marcan la pauta de cómo va a votar el electorado, generalmente el electorado vota por cuestiones emocionales, no por cuestiones de propuestas”.

Para el Dr. Herminio Sánchez, el candidato de Morena Andrés Manuel López Obrador, continúo con su estrategia de no engancharse con ninguno de los demás candidatos, “todo mundo pensó que se iban a ir en contra de él y así fue, sólo que López Obrador se les fue vivo, y no porque se pudiera defender muy bien, sino porque se enfrascaron dos de los candidatos, José Antonio Meade y Ricardo Anaya, en un pleito rijoso en ocasiones y lo dejaron ir vivo”.

En su intervención, el Dr. Marcos Gutiérrez Barrón, profesor investigador de la Facultad de Economía de la UPAEP, subrayó, “yo esperaba escuchar como ciudadano, propuestas centradas en ideas que estuvieran sustentadas, y en ese sentido, los candidatos nos quedaron a deber”.

Con respecto al tema de la corrupción, el Dr. Gutiérrez Barrón, dijo que los ciudadanos en los últimos cinco años han observado cómo se ha incrementado y que es un lastre para la economía del país. Agregó, “por dar un ejemplo, el Banco Mundial ha dado a conocer un dato recientemente, en donde señala que la corrupción representa cerca del 1% del PIB mundial, algo así como cerca de los 2 billones de dólares, algo similar a lo que representa el producto interno de Francia y en el caso de México es difícil dar datos, pero hay gente que calcula que la corrupción representa alrededor del 10% del PIB. Por lo tanto, es un problema muy serio y representa una sangría muy importante la riqueza que se genera en el país”, pudimos observar que faltó concretar las propuestas respecto a esta temática, ya que no tuvieron bien identificado el problema para enfrentarlo.

En ese sentido, manifestó que de acuerdo a como se fue desarrollando el debate, se podría decir que no hubo un triunfador, porque “para mí no hubo ningún candidato que me definiera una posición para que yo decidiera por quién voy a votar”.

Por su parte, el Dr. Jorge Medina Delgadillo, Decano de Artes y Humanidades de la UPAEP, dijo que en el caso del candidato Jaime Rodríguez Calderón “El Bronco”, es impresentable, “hay que leer el artículo 22 constitucional, en donde se indica que está prohibida la mutilación e este país, ya que no es solo enviar una iniciativa al Congreso, sino que hay que reformar la propia Constitución para que el estado instaure una ley que pudiera amputar los miembros a las personas delincuentes”.

Subrayó, temas que echo de menos son la educación, “espero que en los siguientes debates sea abordado, si en el de Tijuana se va a lo económico y el de Mérida a lo social, espero que allí se aborde el tema”. Porque enfatizó que México no va a cambiar sin educación, es decir, todos coincidieron en el diagnóstico de que en el país hay impunidad, hay delincuencia, hay “moches”, y la solución no está en construir mil cárceles más para meter allí a los delincuentes, sino está en cambiar a la sociedad desde abajo, y sería comenzando por reformar la educación en México.

El Dr. Medina Delgadillo, acotó, “un tema que me duele es el hecho de que tenemos que calificar como ciudadanía la inmoralidad del Populismo, es decir, que alguien sin ton no son, se aviente a regalar becas, pensiones, dar dinero a Ninis, entre otras propuestas de este tipo. De esta forma, no sale un país adelante. No se pueden hacer promesas de campaña a ese grado de desconocimiento e irresponsabilidad”.

Advirtió que el Populismo es un mal que sobre todo en las campañas lacera al país en todos los contextos, y espero que el auditorio pueda ser más crítico al respecto.

