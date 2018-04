Las altas temperaturas climáticas y los eventos de norte que traen consigo lluvia de moderadas a intensas, son benéficas para el sector apícola, pues las abejas aprovechan el mejor momento de floración de las plantas, afirmó el Director de Apicultura de la Secretaría de Desarrollo Rural, Óscar Romero Rojas.

“Las plantas aprovechan ese estrés hídrico para poder manifestar su floración, los polinizadores hacen su polinización para que como especies puedan hacer sus semillas o frutos y ajustar su supervivencia” aseguró el funcionario estatal.

Debido a las intensas temperaturas que se han tenido y las lluvias que de igual manera se han presentado en diversas partes del estado, este año se espera que la producción de miel sea mucho mejor que el año pasado, pues a la fecha ya se tienen recolectado un total de 4 mil toneladas de miel y se espera que la cifra aumente pues falta el mes de mayo, en el cual se presenta más floración.

“Ahorita llevan aproximadamente 4 mil toneladas de miel en el estado, este dato es dinámico porque va creciendo, estamos en plena época de cosecha pero esperamos llegar entre las 6 mil y si nos va excelente llegar a las 7 mil toneladas” externó Romero Rojas.

La buena producción de miel beneficia considerablemente la economía de los más de 6 mil 500 apicultores que poseen aproximadamente 420 mil colmenas, pues a diferencia de este año, en los últimos dos se tuvo una fuerte crisis, al presentarse una intensa sequia la que ocasiono no se produjera suficiente miel.

“Ahorita la miel tiene un muy buen precio y eso ha estado beneficiando a los productores que el año pasado se la vieron bastante mal, ahorita el precio esta entre 38 y 40 el kilo y junto con Yucatán, Veracruz, Chiapas, seguimos siendo de los primeros lugares a nivel nacional” recalcó el Director de Apicultura.

Finalmente exhortó a los apicultores no confiarse y tomar las debidas precauciones para cuidar y proteger sus colmenas “las altas temperaturas definitivamente afectan a la colmena cuando no las tenemos protegidas o sombreadas pero si el apicultor es una persona cuidadosa y las protege en época de mucho calor junto árboles, no presenta ningún problema” Oscar Romero.