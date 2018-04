En menos de un mes de campaña, hemos tocado más de 5, 500 puertas de hogares y saludado a 8, 600 personas del II Distrito Electoral, y lo seguiremos haciendo todos los días, para ganarnos su confianza y sus corazones, aseguró la profesora Dulce María Cervera Cetina, candidata a diputada federal.

Al compartir con habitantes de la comunidad 18 de marzo, un resumen de sus primeros días de proselitismo, dijo: “Tengo 19 días caminando, la gente me demuestra su cariño y afecto, y eso me da la seguridad de que vamos rumbo al triunfo electoral. Y seguiremos caminando hasta el último día de campaña, tocando puertas y corazones”.

Durante un encuentro con el comisariado ejidal de 18 de marzo, reveló que en un solo equipo, se realiza campaña con y sin candidato, para llevar al mayor número posible de personas sus propuestas de campaña y recoger las inquietudes ciudadanas, que luego se convertirán en iniciativas, proyectos o programas en beneficio de la comunidad

Cervera Cetina, quien también visitó Mamantel, se definió como una mujer de resultados. Crean en mí, no les voy a fallar. Soy mujer de palabra y me puedo pasear por las calles, viéndoles de frente, porque no tengo nada de qué avergonzarme. En todas las encomiendas que he tenido, he cumplido a carta cabal y esta vez no será la excepción.

La abanderada de la Coalición “Todos por México” afirmó que no le gusta empeñar su palabra y seguir de frente. “No, a mí me gusta cumplirle a la gente. Soy mujer responsable y como tal, tengo la energía y actitud para representar bien los intereses de los habitantes del II Distrito Electoral, porque también vengo de abajo; en mi infancia y juventud supe lo que es la pobreza, pero nunca me quebré. Siempre salí adelante y trabajando, juntos, vamos a darle un nuevo rumbo a esta región del Estado.

La abanderada del PRI, PVEM y Nueva Alianza comentó que hasta el último día que lo permita la ley, seguirá caminando, tocando puertas, estrechando manos, recibiendo abrazos, bendiciones y escuchando a las mujeres, hombres, jóvenes, comerciantes, maestros, productores, deportistas, adultos mayores y personas con discapacidad.

Por último, sostuvo que en la Coalición están los mejores candidatos y propuestas. Nosotros no promovemos la violencia, sino la participación ciudadana, e iniciativas como la eliminación del fuero federal, para que todos los servidores públicos, sin distinción, sean sometidos a la acción de la justicia en igualdad de condiciones, siendo el único privilegio en nuestro país el de ser mexicanos.

Redacción