A pocos meses para que concluya la administración del Presidente Municipal de Campeche, Édgar Hernández Hernández, la lluvia de quejas e inconformidades por parte de los campechanos no cesa, en el poblado de “San Antonio Bobolá” los habitantes exigen los servicios públicos mínimos que debe tener toda comunidad.

Luminarias, pavimentación y drenajes son las principales exigencias que los ciudadanos solicitan asegurando que para poder vivir en mejores condiciones necesitan de estas adecuaciones en el lugar donde viven más de 80 familias, que se sienten olvidadas por la alcaldía del municipio, que se han hecho odios sordos a sus peticiones.

“Desde hace aproximadamente 3 años estamos pidiendo a Édgar Hernández, nos pavimenten nuestras calles pues estamos entre tierra y piedras, siendo un riesgo para los niños y personas de la tercera edad que pudieran sufrir caídas y severos daños” aseguró una habitante.

De igual forma afirman han solicitado infinidad de ocasiones les sea remodelado su parque con juegos infantiles y luminarias pues sus pequeños no tienen donde divertirse en sus ratos libres, peticiones a las que el Ayuntamiento de Campeche se ha hecho oídos sordos.

“Nuestros hijos no tienen donde divertirse, hemos pedido nos instalen un juego como los que hay en la ciudad, pero hasta ahora no nos han tomado en cuenta, solo se acuerdan que existimos en periodo electoral, ese Édgar Hernández Hernández, solo una vez le vimos la cara cuando vino con sus mentiras a pedir el voto, desde eso no lo hemos vuelto a ver” exclamo un habitante de San Antonio.

Finalmente piden que el Alcalde de Campeche, cumpla con todo lo que prometió hace aproximadamente tres años, pues lejos de apoyarlos con proyectos, los tiene en el olvido y poco o nada les importa su bienestar, situación que solicita sea resuelta a la brevedad posible, antes de que deje cargo municipal.