A 7 meses de los sismos de septiembre del año pasado, la reconstrucción y restauración de inmuebles históricos es más lenta, debido a que se requiere de gente especializada en la materia, señaló el Dr. Hugo Ferrer Toledo, Decano de Ingenierías de la UPAEP.

Indicó que aun cuando la reconstrucción de estructuras y edificios modernos es más rápida, en ese momento se requirió de una gran demanda de especialistas para evaluar los daños que se registraron en construcciones históricas y llevar adelante su rehabilitación o reparación, los hechos demostraron que “no solo se trata de colocar o reconstituir materiales que se han perdido. Tenemos diferentes casos, en las estructuras nuevas tienen una normativa reciente con materiales de construcción recientes y por lo tanto, su reparación resultar ser más rápida”.

Agregó, “además de que se tienen a disposición las experiencias de los especialistas más los materiales a disposición de la región. El otro caso es el de los edificios históricos que han preocupado y ocupado la atención de las autoridades y sociedad, porque las técnicas de construcción ya no están vigentes, e incluso en algunas de ellas, es difícil encontrar gente que sepa manualmente u operativamente reparar una construcción con estas técnicas y por otro lado, hacerlas no solo de manera reconstructiva, sino que tengan un rango de seguridad y dichas reparaciones sean capaces de soportar la presencia de otros sismos”.

Y en ese sentido, refirió que a la fecha, no hay gente que pueda solventar el 100 por ciento de estas rehabilitaciones, “aunque el Centro Histórico está protegido y tiene un buen seguimiento, como es la Casa del Alfeñique que está en proceso de licitación por parte de la UNESCO, hay otras construcciones históricas que no están dentro de este entorno del Centro Histórico y que son muy importantes conservar y deben apegarse a estas normativas de reparación y no hay suficiente experiencia”.

En este sentido, la UPAEP preocupada por generar nuevos valores para la rehabilitación y restauración de estructuras históricas, invita al curso-taller Evaluación y Rehabilitación Post Sísmica de Construcciones, no sólo enfocada a la técnica sino también a la normativa nacional e internacional para trabajar de manera segura y eficiente. Además de abordar temas como son las estructuras esqueletales, estructuras de mampostería y tanto estructuras de acero como de concreto y las partes normativas que se deben cumplir.

De igual forma, dijo que el curso taller se impartirá del 7 al 30 de junio de 2018, con la intervención de expertos en mampostería, concreto, acero y nuevas tecnologías, reconocidos a nivel nacional. Para más informes pueden consultar la página upaep.mx/educacioncontinua, o escribir al correo electrónico: promocion.educacioncontinua@upaep.mx.

Por último, manifestó que el curso-taller de Evaluación y Rehabilitación Post Sísmica de Construcciones, está dirigido a ingenieros civiles, arquitectos, funcionarios y responsables operativos de Proyección Civil, directores de obras públicas y estudiantes interesados en el tema.

En la conferencia de prensa el Dr. Hugo Ferrer Toledo, Decano de Ingenierías, estuvo acompañado por la Mtra. Alejandra Ramírez Ortega, enlace de Educación Continua de la UPAEP.

Redacción