San Francisco de Campeche, Camp; a 18/04/2018.- Luego de que el Consejo del Instituto Electoral del Estado de Campeche (IEEC) exhortará a la coalición “Por Campeche al Frente” que cumpla con la Ley de Paridad de Género, la diputada federal del Partido Acción Nacional (PAN), Nelly Márquez Zapata, sostuvo, que cumplen con lo que indica la ley electoral, y advirtió que esto lo arreglaran en el Tribunal Electoral del Estado de Campeche (IEEC) y de la Sala Regional Xalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).

“El IEEC se equivoca y es totalmente un error, ya llevamos unos días ya tratando el tema pero están necios con que no cumplimos pero sí cumplimos totalmente y absolutamente y pone en riesgo la tranquilidad y la seguridad de esta elección, la presidenta y el Consejo del Instituto Electoral del Estado de Campeche” dijo.

Subrayó que este organismo está demostrando imparcialidad en este proceso, pues la prioridad del PAN es cumplir con todo lo establecido, por lo cual, recurrirán legalmente en los tribunales electorales.

Márquez Zapata indicó que la alianza cumplió para diputados locales con 15 mujeres y 16 hombres, por ello, no entienden a qué se debió el cambio, “están equivocados vamos con todo y no lo vamos a permitir y si es necesario vamos a hacer actos de fuerza vamos con la ley, vamos con la fuerza por qué no vamos a permitir por qué sabe el IEEC que no está permitido nos quieran bajar una mujer, están dañando los derechos de participar de una mujer joven”.

Redacción DC/G.P.