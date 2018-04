La Secretaría de Salud, confirmó el primer caso de Lepra del año en el estado de Campeche y aseguraron que en los últimos 5 años se han reportado 5 casos, es decir uno por año y el caso actual, es el que corresponde al 2018, así lo aseguró la responsable del Programa Estatal de Mico bacteriología, de ésta secretaría, Enna Patricia Ramos Herrera.

Con base a la información, vertida por la Secretaría de Salud, en el país, han identificado 153 casos, siendo los estados de Sinaloa, Jalisco y Guanajuato, los que tienen mayor incidencia, ocupando hasta el 89% del total de casos a nivel nacional, mientras que Campeche, se encuentra en una zona con baja incidencia.

“Se nos considera como una endemia baja, este año tenemos un caso nuevo, en total hemos tenido 5 casos y con este nuevo serían 6, uno al año, el actual ya está identificado en el municipio de Candelaria y ésta siendo tratado, afirmó la responsable de Mico bacteriología.

De acuerdo con Ramos Herrera, la enfermedad, ha sido estigmatizada culturalmente, pues la mayoría de los ciudadanos desconocen que en realidad, tiene cura, es tratable y que Campeche ya cuenta con el medicamento, pero resaltó que en el estado, no se han tenido reportes de casos de lepra presentados en niños.

“Ahora, muy importante, tiene cura, hasta el siglo pasado no era de control, pero a partir de los años 90s, surgió una combinación de medicamentos que es el que se utiliza y es el que se da al paciente y aquí en el estado no tenemos caso de niños infectados con Lepra, pero cabe resaltar que ésta enfermedad no es de fácil contagio” anexó la experta.

Por otro lado el Delegado del IMSS, Álvaro Arceo Ortiz, descartó algún caso de lepra entre derechohabientes del instituto pero exhorta a la ciudadanía a no caigan en pánico ni generar histerias colectivas en la población, pues solo son padecimientos dermatológicos que requieren de un tratamiento y no es un problema que cause la muerte.

“No, no tenemos reportado ningún caso hasta el momento, en ese sentido no tenemos y es un problema que tiene tratamiento tampoco es una situación que implique un riesgo grave por lo que los campechanos no deben alarmarse” agregó el responsable del IMSS.

Redacción DC/P.G.