Desde hace siete días el Frente Campesino e Indígena Emiliano Zapata (FRECIEZ) se encuentra plantado en el Palacio Federal situado en el primer cuadro de la ciudad, sin embargo por la gran cantidad de personas y la falta de cultura ambiental, este punto importante se encuentra con basura y encharcamientos de agua, que los mismos manifestantes han generado.

Desde hace días la Avenida 16 de septiembre luce como un campamento generando una mala imagen para los turistas que aún siguen visitando a la ciudad y hasta por los propios campechanos, pues tienen que lidiar entre la basura y los encharcamientos de agua que más de 400 campesinos han dejado, entre cajas, servilletas, vasos de plásticos, latas, botellas, y alimentos.

“Es terrible como esta el Centro Histórico, no tengo nada contra los manifestantes pues tienen derecho de expresar su enojo, sus necesidades, pero no es justo que tengan así el primer cuadro de la ciudad, está esta terrible, lleno de basura y hay vienen las lluvias y si siguen así estarán mucho peor las inundaciones” señaló, el joven Antonio García Maldonado.

Asimismo mencionó que además del mal aspecto que proyecta esta zona, las constantes manifestaciones que desde casi una semana han realizado sólo complican el tráfico de la ciudad, por lo cual, espera que pronto solucionen el problema que tengan para que ya no sigan afectando a gente que no tienen “vela en el entierro”.

“Esperemos que las autoridades hagan algo al respecto, para que ya no hayan más afectaciones, repito no estoy en contra de las manifestaciones pero que se organicen mejor y traten de contribuir en el medio ambiente, no es posible que quitados de la pena tiren su basura en plena vía pública sino hay bote cerca, nada les cuesta tirar sus desechos en una bolsa” señaló.