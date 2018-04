Con la fuerza, el trabajo y el activismo de los seccionales, vamos a recuperar los espacios perdidos, porque la ciudadanía no quiere violencia; quiere propuestas y soluciones a sus problemas, para devolverle la dignidad a Carmen, afirmó la profesora Dulce María Cervera Cetina, al recordar que la política es de propuesta, respeto y educación.

Durante un encuentro con seccionales, la candidata de la Coalición “Todos por México” dijo que es tiempo de devolver el rumbo y la certidumbre a los habitantes del municipio, y lo haremos en equipo con las estructuras del Verde Ecologista y Nueva Alianza; con los mejores hombres y mujeres, porque somos gente de trabajo, con experiencia, no improvisados.

“Tenemos candidatos con buenas propuestas. Nosotros no somos de violencia o ataques, sino de propuestas. Los ciudadanos no quieren enfrentamientos ni violencia, la gente lo que quiere es resolver sus problemas. Quiere servicios básicos, seguridad para sus familias. No necesitamos violencia, la política es de propuesta, es de respeto y de educación”, subrayó.

Por eso, sostuvo que José Antonio Meade Kuribreña es el candidato de las propuestas y será el primer Presidente de México sin fuero constitucional. Vamos a vigilar que sus compromisos con la Nación a favor de la educación, de guarderías para las madres trabajadoras y de infraestructura de salud, entre otras, se cumplan en beneficio de los mexicanos.

Acompañada de la dirigencia municipal priista, reiteró que Ciudad del Carmen es una isla que merece nuestro cariño y respeto, sobre todo merece hoy más que nunca que nos pongamos la camiseta y sudarla para recuperar el municipio, “y segura estoy que saldremos adelante de los retos actuales, como siempre lo hemos hecho, desde el palo de tinte, el camarón y el petróleo”

Al grito de “sí se puede, sí se puede”, Cervera Cetina se comprometió a seguir la dinámica que demanda Campeche y Carmen, gestionando desde la Cámara de Diputados con apoyo de Jorge Chanona, y de Rocío Abreu y Christian Castro, en la Senadores, los recursos necesarios para continuar las obras de infraestructura que necesita la entidad.

A la reunión asistieron los dirigentes priistas de Carmen, encabezados por su presidente José Enrique Zapata Acosta; la secretaria general, Emma Obrador Capellini; de Organización, Miguel Morales Jiménez; de Acción Política, Francisco Calderón Calderón y de Atención a Personas con Discapacidad, Nereyda Reganem, así como el delegado especial, Jorge Lazo Pech.

Redacción