A pesar de pertenecer en uno de los barrios tradicionales de esta ciudad capital, la calle 106 de Santa Lucía que corresponde al primer distrito local a cargo del diputado Ramón Méndez Lanz, se encuentra en pésimas condiciones, lo cual, no sólo genera una mala imagen urbana sino también complica el libre tránsito de vehículos y peatones.

Vecinos denuncian que desde inicio de la administración de Edgar Hernández Hernández no han visto mejoras algunas en el lugar, ya que no sólo la calle se encuentra descascarada y con enormes baches sino también no cuenta con alumbrado público dejando en total oscuridad una parte de la zona.

Al preferir declarar bajo anonimato una vecina, dijo, estar hartos de lidiar todos los días al pasar para no dañar sus vehículos, pues al ser muy angosta la calle el tener incluido baches sólo complica transitar sin problema alguno.

“Ya estamos cansados que nuestros vehículos sufran las consecuencias de una mala administración, no nos están brindando los servicios públicos que merecemos y necesitamos, cumplimos con nuestros pagos de impuestos y que hacen con todo ese dinero, al menos aquí no se ve que estén haciendo algo” manifestó.

Agregó que otra de las problemáticas que padecen es la falta de alumbrado público en una parte de la calle, ya que en la noche se quedan a oscuras, representando esto un riesgo para quienes pasan por el lugar, ya que la delincuencia está desatada.

Por lo cual pidió a nombre de los vecinos que antes de que termine el trienio implementen las acciones de bacheo y consideren reparar la lámpara de luz para evitar peligros y más daños a las más de 10 familias que viven por el lugar y quienes tienen que transitar.