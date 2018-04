Una de las quejas más latentes que la ciudadanía campechana realiza a las autoridades, es el mal servicio que ofrecen las diferentes dependencias de salud, llámense Secretaría de Salud, Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) o Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) pues muchas veces los usuarios reciben malos tratos.

Y a esto le suman la escasez de medicamentos, ahora algunos pacientes del 214“Wilberth Escalante Escalante” aseveran que desde hace más de dos meses no les están surtiendo completas sus recetas pues alegan que están por llegar pero de esto han pasado ya varias semanas, situación que tiene molestos a los ciudadanos pues su salud no mejora.

“Ya tiene como dos meses que consulte y no me dieron mi medicamento, como es posible que tengan a mucha gente esperando por unos medicamentos que prácticamente no llegan porque yo regreso y regreso cada semana y no han llegado, aquí solo están jugando con nuestra salud y no se nos hace justo porque nosotros venimos porque realmente lo necesitamos” externó una molesta paciente.

Asimismo resaltaron la preocupación de verse afectados en sus respectivos trabajos pues cada semana piden permiso para salir a buscar los medicamentos faltantes, situación que ha levantado miedo entre los campechanos, pues si sus hijos se enferman no hay manera de curarlos pues su economía no les alcanza para recurrir a médicos particulares, menos para comprar sus propios medicamentos.

“Confío en Dios que mis hijos o mis papás que ya son personas mayores no se enfermen porque al paso que va éste Centro de Salud nos vamos a morir con nuestros padecimientos, yo vine a consultar hace 15 días por dolor en el colón pero solo me dieron naproxeno para el dolor por que las pastillas para el tratamiento correcto no ha llegado, y pues tampoco puedo pagar un medicamento de la farmacia por que son caros” afirmó una campechana.

Por lo que piden el apoyo de las autoridades correspondientes para que tomen cartas en el asunto y surtan los medicamentos a la brevedad posible o de lo contrario regresen los “vales” con el cual los pacientes acudían a las farmacias para la adquirir de la medicina que su institución médica no tenía.

