Enormes baches adornan una de las calles principales de la colonia Revolución, que corresponde al primer distrito local que representa el diputado Ramón Méndez Lanz, una más que se suma a la lista de las colonias menos atendidas por el Ayuntamiento de Campeche.

De acuerdo a vecinos, la calle Castellot no ha sido atendida con bacheo desde hace un año y medio, lo cual, ha provocado que se formen grandes cráteres que afectan a quienes transitan ahí, ya sea en vehículo particular o peatones, pues cada vez es más complicado pasar por el lugar

Uno de los afectados de manera anónima comentó que el Ayuntamiento de Campeche brilla por su ausencia, pues desde hace más de un año no han implementado acciones de bacheo por la zona, por lo cual, ya están hartos de que por la incompetencia de Hernández Hernández, sus vehículos han sido los más dañados.

“Está calle es entrada y salida esta hecha un desastre, están tan grandes esos huecos que hasta el agua se estanca generando otro problema de infección y de proliferación de mosquitos transmisores de enfermedades” señaló.

Lamentó que a unos cuantos meses de que concluya la administración municipal no han visto mejoras y si las afectaciones, por lo cual, hizo un llamado para que antes de que acabe el trienio cumplan con el bacheo en las calles afectadas de la ciudad.

“A veces los taxistas no quieren ni entrar, pues tienen razón es pésimo transitar por aquí, por el tamaño de los huecos hasta accidentes pueden surgir, afortunadamente no ha pasado o tal vez no he visto, pero si es un peligro y nos afecta a todos los vecinos que todos los días debemos pasar entre estos enormes baches” manifestó.

