Recibe el Senado comunicaciones de diversas Organizaciones Internacionales

El Senado recibió comunicaciones de las Organizaciones Internacionales: Confederación Sindical de trabajadores y trabajadoras de las Américas, de la American Federation of Labor and Congress of Industrial Organizations, de la Industriall Global Union, del International Brotherhood of Team Masters, y de la International Association of Machinist and Aerospace Workers, con relación a las iniciativas de reforma en materia laboral que proponen expedir la Ley del Instituto de Conciliación y Registro Laborales.

La Asamblea quedó enterada. Se remitió a las comisiones de Trabajo y Previsión Social, de Justicia y de Estudios Legislativos, Segunda. La Presidencia de la Mesa Directiva pidió que el asunto se publicara en la Gaceta del Senado.