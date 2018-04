Exhortan a esta Soberanía a dictaminar proyecto de decreto

El Presidente de la Mesa Directiva, Ernesto Cordero, informó que el pasado 10 de abril se recibió de la Cámara de Diputados una Minuta con proyecto de decreto por el que se expide la Ley General de Comunicación Social, la cual se turnó de manera directa a las comisiones unidas de Gobernación; de Radio, Televisión y Cinematografía; y de Estudios Legislativos, Primera.

El objeto de la Ley es establecer las normas a que deberán sujetarse los entes públicos a fin de garantizar que el gasto en la materia cumpla con los criterios de eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez.

El documento se puede consultar en la dirección electrónica: http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=80095

Exhortan al Senado a dictaminar proyecto de decreto

La Cámara de Diputados también remitió un Acuerdo que en su resolutivo Segundo exhorta a la Cámara de Senadores a dictaminar el proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, de la Ley General de Salud y de la Ley General de Población, publicada el 2 de febrero de 2017 en la Gaceta del Senado de la República.

El Acuerdo fue remitido a las comisiones de Atención a Grupos Vulnerables, y de Estudios Legislativos, Segunda, y se puede consultar en la dirección electrónica: http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=80094

Recibe Senado Enmienda para reducir consumo y producción de gases de efecto invernadero

La Cámara de Senadores recibió del Ejecutivo Federal la Enmienda del Protocolo de Montreal relativo a las Sustancias que agotan la Capa de Ozono, aprobada en Kigali, Ruanda, el 15 de octubre de 2016, el cual establece el compromiso de reducir la producción, el consumo, así como las importaciones y exportaciones de Hidrofluorocarbonos (HFC) -potentes gases de efecto invernadero- en más de 80 por ciento durante los próximos 30 años.

El documento fue turnado a las comisiones unidas de Relaciones Exteriores, Organismos Internacionales; de Relaciones Exteriores; y de Medio Ambiente y Recursos Naturales, y se puede consultar en la dirección electrónica: http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=80096

Recibe Senado respuestas a acuerdos

La Presidencia de la Mesa Directiva informó que se recibieron 19 oficios con los que se da respuesta a acuerdos aprobados por la Cámara de Senadores.

Los oficios se remitieron a los senadores promoventes y se pueden consultar en la dirección electrónica: http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=80104

Comunicaciones de Organizaciones Internacionales

El Senado recibió comunicaciones de las Organizaciones Internacionales: Confederación Sindical de trabajadores y trabajadoras de las Américas, de la American Federation of Labor and Congress of Industrial Organizations, de la Industriall Global Union, del International Brotherhood of Team Masters, y de la International Association of Machinist and Aerospace Workers, con relación a las iniciativas de reforma en materia laboral que proponen expedir la Ley del Instituto de Conciliación y Registro Laborales.

La Asamblea quedó enterada. Se remitió a las comisiones de Trabajo y Previsión Social, de Justicia y de Estudios Legislativos, Segunda. La Presidencia de la Mesa Directiva pidió que el asunto se publicara en la Gaceta del Senado.