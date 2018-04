La idea del candidato presidencial de la coalición “Juntos Haremos Historia” (MORENA-PT-PES), Andrés Manuel López Obrador (AMLO), de echar atrás las reformas energética y educativa, en caso de ganar la contienda electoral, es demostrar que no le importa la voz y voto de la sociedad civil y asociaciones, pues son quienes deben de mandar y decidir que debe seguir, así lo señaló, la diputada federal, Nelly Márquez Zapata.

“Está mal, no puede llegar uno y mandar que se deben botar así las cosas, es un candidato que está posicionado sólo porqué desde hace muchos años está haciendo campaña, sin embargo nunca ha llegado a gobernar y por eso esperamos un voto fuerte y consciente de la ciudadanía, porque normalmente en México se vota un poco por corazón, por otras cosas pero no se hace un voto de conciencia como debería ser” enfatizó.

Significó que es importante que los ciudadanos hagan un análisis completo, con consciencia e inteligencia para que puedan emitir un voto útil por el candidato que aporte y presente las mejores y reales propuestas que traigan consigo beneficios para el país.

Reconoció que actualmente hay leyes que se han hecho y que no están mal sino el problema es que las aplicaron incorrectamente, por lo cual, no tiene caso la idea de AMLO de acabar con estas leyes y, las instituciones, pues no entiende y no razona que sólo hay que hacer las cosas bien y aplicarlas correctamente.

“Andrés Manuel López Obrador no razona cree siempre que tiene la razón, como también dijo que la sociedad civil no tiene que decidir…por favor… es la sociedad civil que tiene que decidir y por esto y más me parece que esta equivocado; y cuando el gobernó tuvo al “Señor de las Ligas” “sostuvo.

Finalmente Márquez Zapata, hizo un llamado a los ciudadanos de participar en este proceso democrático de acuerdo a sus criterios y que voten por una persona que no le haga daño al país y tenga propuestas reales.

Redacción DC/G.P.