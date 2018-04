Karla Ariadna Ponce Guzmán y Frida Carolina Aguilar Pérez, estudiantes de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la UPAEP, recibirán el próximo 17 de mayo el Premio CENEVAL al Desempeño de Excelencia-EGEL.

Ariadna Ponce destacó que recibir este premio representa mucho orgullo y mucha alegría. “Porque cuando apenas vas a hacer el examen piensas que no vas a pasar, que va a ser lo más difícil, pero realmente te das cuenta que sí has aprendido, de que lo que te han enseñado tus maestros es muy valioso y definitivamente te va a servir para la vida profesional; es una gran alegría y creo que te hace sentir muy orgulloso de todo el esfuerzo que has dado”, comentó.

Ariadna explicó que es placentero poder decir que obtuvo el premio CENEVAL por su esfuerzo, por lo que ha aprendido, “pero más que nada es a nivel personal, el obtener un premio así, te hace reconocer lo que tú sabes y de lo que eres capaz, te da seguridad para actuar conforme a lo que has aprendido” refirió. Por su parte Frida Aguilar reconoció que el haber sido galardonada con este premio las arropa con más ganas de seguir aprendiendo.

Por su parte, Ariadna les recomendó a los estudiantes esforzarse por lograr lo que buscan, “pongan siempre su máximo empeño, a pesar de que en este momento no vean un objetivo, siempre den su mayor esfuerzo, porque tarde o temprano todo ese pequeño trabajo que hagan va a tener frutos, confíen mucho en sus capacidades”.

Redacción