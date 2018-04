Con la finalidad de dar seguimiento a las acciones permanentes y en atención a posibles contingencias que se pudieran presentar en la entidad, ante la presente temporada de calor que comprende del 18 de marzo al 30 de septiembre, el Subcomité de Seguridad Estatal en Salud sostuvo una reunión donde también se informó que al cierre de la temporada invernal se cumplió con el 100 por ciento de la aplicación de biológicos.

Ante representantes del sector salud como IMSS, ISSSTE, Secretaría de Educación de Campeche (SEDUC), así como direcciones y áreas de la Secretaría de Salud, se destacaron temas sobre influenza, golpe de calor, enfermedades febriles exantemáticas, enfermedades diarreicas, entre otras acciones a vigilar en la temporada de calor.

Asimismo, se informó que hasta el momento no se tienen casos de golpe de calor, ni cuadros de agotamiento por calor, por lo que se exhorta a la población seguir las recomendaciones y cuidados, cómo evitar la exposición prolongada a los rayos solares sin ningún tipo de protección; usar ropa holgada de colores claros (pantalones, camisas y blusas de manga larga); usar sombrero; lentes oscuros; mantenerse hidratado ingiriendo de dos a cuatro litros de agua diariamente; evitar las bebidas alcohólicas y usar bloqueadores solares.

De igual forma, no exponer a los niños pequeños a los rayos solares prolongadamente, hidratarlos, evitar ejercicio físico en horarios de mayor intensidad, no encerrar dentro de los automóviles a bebés y mascotas, así como también procurar no comer antojitos callejeros o sitios de dudosa higiene.

En relación a las enfermedades exantemáticas como la varicela, se dijo que éste es un padecimiento viral endémico, generalmente benigno, sin tratamiento específico, y que la prevención es la mejor manera de no contraer la enfermedad; así como el reporte que se tiene hasta la semana epidemiológica 12, muestra un comportamiento habitual y dentro de los canales endémicos esperados con 655 casos.

Cabe señalar que debido a los casos que se presentaron en los últimos años, y con motivo del retorno de los alumnos a las aulas, la SEDUC tomará medidas preventivas correspondientes.

Para la atención oportuna de las enfermedades diarreicas, se informó que hay fuerte impacto en las acciones realizadas por las instituciones de salud a través de los años como la capacitación de madres de niños menores de cinco años para el uso del VSO (Vida Suero Oral), como identificación temprana de los signos de alarma de deshidratación.

La institución hace un llamado a toda la población para mantener las recomendaciones y evitar estos padecimientos y enfermedades con medidas preventivas, especialmente el lavado frecuente de manos con agua y jabón antes de ingerir un alimento y después de ir al baño, uso del gel antibacterial, aislamiento del enfermo y utilizar cubrebocas.

