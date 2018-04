Fue el pasado 24 de febrero del presente año que por imprudencia del dueño de la estética canina “Perruqueria Happy Pets” ubicada en arquitectos #23 colonia Santa Isabel del municipio de Carmen, provocó la lamentable muerte de “Momo” una mascota que llevaron a su baño bajo el cuidado de Miguel José Gutiérrez Cano.

Los hechos ocurrieron a las 11:00 horas cuando el perro fue llevado al lugar y minutos antes de las 14:00 horas el dueño del lugar llamó a la afectada para notificar que Momo había muerto repentinamente argumentando que había vomitado sangre y cayó muerto.

La dueña rápidamente acudió a la estética a recoger a su perro y solicitó una explicación de lo que había ocurrido, pero el dueño del lugar se deslindo de toda responsabilidad sosteniendo lo que había comunicado antes e indicando que Momo ya tenía 10 años y eso pudo ser causante de su muerte.

Sin embargo ante dudosa e incoherente explicación, pues por su tipo de raza Yorkshire Terrier Mini tiene como esperanza de vida entre 15 a 20 años, aunado a ello se encontraba en buen estado de salud y recibía los cuidados adecuados, por tal moivo decidió realizar una necropsia para determinar la causa de su muerte y Gutiérrez Cano decidió no acompañarla.

De acuerdo a los resultados se determinó que la causa de muerte de Momo fue por asfixia por una compresión extrínseca ejercida en el cuello, y se confirmó que en la tráquea no había rastros de sangre, por lo cual, decidió levantar una denuncia ese mismo día ante la Fiscalía de Ciudad del Carmen y lamentablemente a más de un mes de lo ocurrido las autoridades no han tomado cartas en el asunto y Momo no ha tenido justicia por la falta de profesionalismo de mencionada veterinaria.

En ese sentido la afectada exige que la Vice fiscalía General Regional de Ciudad de Carmen abra una ventanilla para reportes del maltrato animal para que el Código Penal realmente se aplique y se atienda, pues la falta de atención a estos ocasiona que permanezcan impunes las personas que los causan. Además de ser más estrictos en verificar que las veterinarias cumplan con ciertos estándares a fin de evitar situaciones de este tipo y que las mascotas corran peligro.