Demandan a la Fiscalía de Jalisco intensificar búsqueda de los jóvenes estudiantes

El Senado de la República expresó su preocupación e indignación por la desaparición de Javier Salomón Aceves Gastélum, Daniel Díaz y Marcos Ávalos, estudiantes de la Universidad de Medios Audiovisuales; de Susana Carolina Gutiérrez Flores y César Ulises Arellano Camacho, de la Universidad de Guadalajara; y de Pedro Ruíz Guerrero, estudiante de secundaria, ocurridos del 18 al 21 de marzo.

A través de un punto de acuerdo, presentado por el senador Jesús Casillas Romero, del PRI, dijo que la Cámara de Senadores no puede ser omisa ante la desaparición de jóvenes estudiantes que solo cumplían con tareas escolares.

La comunidad estudiantil esta preocupada y esta alertada por lo que está sucediendo, esto, no lo podemos tolerar, no podemos que eventos como este pasen y que nosotros no tomemos cartas en el asunto, sostuvo.

Se solicitó a los tres órdenes de gobierno que coordinen acciones para la búsqueda de los jóvenes y a la Secretaría de Gobernación que active los protocolos de búsqueda, además se exhorta a la Fiscalía de Jalisco a intensificar la búsqueda y que el gobierno del estado dé atención a los familiares.

“No puede así porque sí desaparecer tres jóvenes, esto no se puede tolerar, esto no puede seguir así.” Este punto de acuerdo es una forma de manifestar nuestro apoyo y solidaridad, reiteró.

Los tres jóvenes estudiantes de la Universidad de Medios Audiovisuales, quienes habían llegado de Mexicali, Tepic y Los Cabos para estudiar cine, fueron privados de su libertad el lunes 19 de marzo cuando estaban arreglando la falla mecánica de su automóvil en el municipio de Tonalá.

El senador sin partido, José María Martínez y Martínez, reconoció que hay autoridades que se encuentran rebasadas y son cómplices de estos delitos que impactan en la sociedad y agregó que los espacios públicos no deben ser cedidos a los delincuentes, son ellos los que se deben quedar en sus casas y no los ciudadanos, puntualizó.

La senadora del PRD, Angélica de la Peña Gómez, expresó su preocupación por los altos índices de violencia y desaparición en esta entidad, en donde autoridades de la Fiscalía de Jalisco han dado a conocer el registro de 3 mil 762 personas desaparecidas, estado donde se cometen el 46 por ciento de desapariciones a nivel nacional.

La senadora Verónica Martínez Espinoza, del PRI, exigió a las autoridades de Jalisco a que apliquen los protocolos de busca para localizar a los tres jóvenes desaparecidos, además de realizar la investigación pronta y expedita, para dar con los responsables y sancionarlos por el delito cometido.