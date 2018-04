La Comisión Reguladora de Energía (CRE) en conjunto con la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) desarrollaron una aplicación para dispositivos móviles en el 2017 tras la liberación al precio del combustible, que permite ubicar con el GPS las gasolineras en un rango de hasta 20 kilómetros, así puedes ubicar la más cercana y la más barata.

La app permite activar la opción de cómo llegar con el uso de google maps, también se puede evaluar la estación dependiendo la calidad del servicio, si los litros son completos o si el costo es diferente a lo mostrado por la app, sin embargo una de sus restricciones es que sólo es posible elegir un tipo de combustible para que sea mostrado a la vez, ya sea Magna, Premium o Diésel.

En el caso de la capital campechana muestra poco más de 20 estaciones de servicio, donde señala con el ícono como de bolsa de dinero en color rojo a dos gasolineras con precio elevado, la gasolinera ubicada sobre la carretera Campeche – Tenabo km 12.070 Fracción 1 Segregada del Predio Rustico Denominado Multunchac, de la empresa ADMINISTRACIÓN DE ESTACIONES DEL SURESTE SA DE CV y de la empresa E.S.G.E.S. SA DE CV, señala cuatro ubicaciones con este ícono, una ubicada en la carretera Campeche – Champotón No. 81 por libramiento carretero, otra en Avenida José López Portillo S/N Local 1, una más en Av. Central No. 33 y por último sobre la avenida Benito Juarez, entre calle 11 y 13 núm. 52.

A pesar de que ninguna de las gasolineras en Campeche están catalogadas (según los estándares de la app) como gasolineras con combustible barato, existen dos gasolienras que no repotan sus costos a la aplicación como es su obligación según declaraciones realizadas la mañana de hoy por el secretario de Desarrollo Energético Sustentable (SEDESU), Eduardo del Carmen Reyes Sánchez “Una hora antes de que cambie de precio deben reportarlo.”

La empresa 2RO, SA DE CV ubicada en la Carretera Federal Campeche /Mérida No. 2 S/N, y la empresa Servicio Santa Lucía, SA ubicada en Avenida Álvaro Obregón o Antigua Carretera Mérida S/N.

La app esta disponible en versión iOS y Android Recuerda antes de descargar cualquier aplicación siempre debes leer los permisos que le das a la app al instalarla en tu dispositivo.

Esta aplicación puede acceder a:

Ubicación

approximate location (network-based)

precise location (GPS and network-based)

access extra location provider commands

Fotos/multimedia/archivos

read the contents of your USB storage

modify or delete the contents of your USB storage

Almacenamiento

read the contents of your USB storage

modify or delete the contents of your USB storage

Cámara

take pictures and videos

Información sobre la conexión Wi‑Fi

view Wi-Fi connections

Redacción DC