La falta de cultura ambiental de algunos ciudadanos han generado la gran problemática de basureros clandestinos en los diferentes lotes baldíos de esta ciudad capital, tal es el caso del ubicado en la Carretera Antigua de Hampolol muy cercano al mercadito de Solidaridad Nacional.

Animales muertos, alimentos en descomposición, plumas de gallina, plástico, papeles, así como llantas, televisores, aparatos electrónicos, inodoros, y entre otros objetos se puede percibir en este espacio de más de 2 hectáreas.

Ciudadanos que deben transitar por el lugar en su mayoría automovilistas, manifestaron, que esto no sólo provoca un pésimo aspecto a la imagen urbana sino también un gran foco de infección, pues a cualquier hora del día se dispersan olores fétidos y sobre todo en temporadas de calor.

Al preferir omitir su nombre un ciudadano que transitaba en su vehículo por la zona, pidió, a las autoridades correspondientes, en este caso al Ayuntamiento de Campeche de hacer algo al respecto para evitar estas malas prácticas que algunos ciudadanos ya se mal acostumbraron.

“Se que el pretexto de nuestras autoridades municipales es que no pueden estar en todas partes atendiendo las deficiencias del municipio, pero no creo que no tengan detectada esta zona y que sepan en el estado actual en el que se encuentran; es desagradable pasar por el lugar y soportar el olor espantoso y más cuando el sol calienta” manifestó.

Señaló que esperan mayor vigilancia y que al menos se pongan a limpiar el lugar, porqué es lamentable que se encuentren en esas condiciones y así mismo deberían ser más estrictos con los dueños de los lotes baldíos para que sean más responsables de su patrimonio.

“Falta mayor vigilancia de que no se den estas prácticas, mano dura contra las personas irresponsables que han convertido este espacio en un basurero clandestino y mano dura para los dueños, para que se hagan responsables de sus terrenos para evitar que sean mal usados” subrayó.