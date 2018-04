Ante el caluroso recibimiento de los escarceguenses, en el primero de dos días de proselitismo por el municipio, la candidata a diputada federal por el II Distrito Electoral, profesora Dulce María Cervera Cetina, aseguró que con Escárcega le unen grandes lazos de afecto y amistad, “y no les voy a fallar”.

Durante su visita a la colonia Fundadores, Fátima, Flores Magón y Revolución de esta cabecera municipal, reconoció que lo más importante de Escárcega es su gente. Aprecio que me brinden su confianza al abrirme las puertas de sus hogares, escucharme y plantearme las problemáticas que les aquejan, para juntos, encontrarles solución.

A pregunta de los representantes de los medios de comunicación de Escárcega que la acompañaron, recordó que hace años tuvo el privilegio de realizar aquí su servicio social como profesora de Educación Preescolar en el jardín de niños “Alma Infantil”. Aún recuerdo a mi directora, la maestra Natividad, que formó generaciones de escarceguenses, dijo.

“Orgullosamente lo digo: aquí viví un tiempo y trabajé. Y no recibí más que atención, cariño y amistad; dejé muchas amigas que tendré oportunidad de saludar y estar con ellas. A Escárcega me unen lazos importantes de afecto, amistad, cariño y no les voy a fallar”, subrayó la candidata de la Coalición “Todos por México”.

La abanderada del PRI, PVEM y Nueva Alianza, quien pernoctará esta noche en Escárcega para continuar mañana viernes sus actividades proselitistas, reiteró que “soy una mujer de resultados y de palabra, que no vengo a prometer lo que no puedo cumplir. Mi compromiso es escuchar y trabajar en temas que beneficien a la mayoría de la población.

Como parte de su propuesta de campaña, planteó la eliminación del fuero en el nivel federal, para responder al clamor popular de que nadie esté por encima de la ley, y aseguró que el candidato a la Presidencia de la República por la Coalición “Todos por México”, José Antonio Meade Kuribreña, al hacer suya esta propuesta, confirma que no tiene “cola que le pisen”.

Cervera Cetina fue recibida en decenas de hogares, como el de Bella Lucero Sosa, María Sosa Pech Tun y María Lucero Hernández, quienes la cuestionaron sobre sus propuestas para acabar con la corrupción. Dijo que cuando alguien propone gobernar sin fuero; es gente honesta y trabajadora que se somete al juicio ciudadano sin miedo.

Conminó a los vecinos de las colonias visitadas, considerar los siete grandes compromisos de Meade Kuribreña, porque le apuesta a las mujeres, los maestros y a invertir en mayor infraestructura de salud, combate a la pobreza e inseguridad.

“Quien da la cara y acepta este tipo de retos, puede mirar a los ojos de forma transparente, como lo hago yo con ustedes”, dijo Cervera Cetina, quien al caminar por la calle 15 entre 30 y 28 de la colonia Fátima, conoció a Medaris Teresa Ramos Tejero y a su esposo, Julián Guillen Taje; ambos dedicados al noble oficio de la albañilería.

“Por mujeres luchonas, entronas y dedicadas como tú, que contribuyen a la economía familiar y muchas más que son amas de casa o jefas de familias que solitas lleva la carga, y valientemente han sacado adelante a su familia, vamos a luchar por la igualdad salarial, para que sea remunerado de la misma manera para mujeres y hombres”, le dijo a Medaris Teresa.

Por la tarde, Cervera Cetina recorrió las colonias Flores Magón y Revolución, así como la Avenida Concordia, donde la principal demanda fue la escrituración de viviendas, mayor seguridad, pavimentación de calles, apoyo a proyectos productivos y emprendedores. Asimismo, se reunió con la estructura municipal del Revolucionario Institucional.