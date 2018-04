Muchas veces las personas pasan mucho tiempo expuestos al sol y eso ocasiona que se les presente diversas enfermedades, así lo dio a conocer el Jefe del Departamento de Epidemiología de la Secretaría de Salud, Ramón Canto Lara, quién afirmó que el horario más peligroso es entre las 11 de la mañana y las 4 de la tarde.

“El horario de mayor riesgo para la salud, la cual puede causar deshidratación severa es entre las 11 de la mañana y las 4 de la tarde y casualmente la mayoría de la gente usa este tiempo para broncearse en este período vacacional de Semana Santa en los diversos balnearios” aseguró el especialista

La exposición prolongada a los rayos solares en esta temporada de seca no es recomendable pues las consecuencias pueden provocar desde envejecimiento prematuro, deshidratación, golpe de calor hasta quemaduras de primero y segundo grado, dependiendo del tipo de piel y del tiempo de exposición.

El epidemiólogo, recomendó el uso de bloqueador solar de manera permanente con un factor de protección solar, no menor a 30 FPS, cubrir la piel con ropa en colores claros, el apoyo de elementos o artículos protectores como gorras, sombreros, lentes; así como evitar las bebidas con contenido gaseoso o de alcohol, que por su carácter diurético, favorecen la deshidratación.

Desafortunadamente la población en el estado, desconoce los cuidados de la piel y previsiones obligadas en esta temporada de calor, aunque acuden al uso de bloqueador, lo cierto es que desconocen el Factor de Protección Solar, es el recomendado para su tipo de piel.

“Pues yo, como no me baño, no traje nada, mi hijas si usan sus cremitas para protegerse, su sombrero, pero el factor recomendable para su piel eso sí que no se, lo ignoro, solo nos fijamos en lo básico”, una bañista.

Redacción DC/P.G