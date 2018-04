Como ya es costumbre el diputado Eliseo Fernández Montúfar de la bancada del Partido Acción Nacional (PAN), volvió a demostrar la falta de respeto que le tiene al recinto legislativo del Estado de Campeche, ya que en la sesión ordinaria del Congreso, el día de hoy se pudo percibir que no cumple con las leyes que en el recinto se aprueban. Obligaciones en la Ley del Congreso

Entre una de las faltas que el diputado comete, es el uso de pantalones de mezclilla, cuando en la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Congreso del Estado de Campeche, en el Capítulo sexto, segunda sección de las obligaciones de los diputados se establece que para asistir a las sesiones y actos oficiales se debe portar una vestimenta adecuada a su investidura.

El artículo 48, fracción X a la letra dice “Asistir a las sesiones y actos oficiales portando una vestimenta adecuada a su investidura, absteniéndose de utilizar ropa propia de eventos informales (pantalones cortos o shorts, bermudas, de mezclilla, sudaderas, camisetas, etc.)”, dejando en claro que está prohibido el uso de ropa de mezclilla.

De igual forma el legislador no cumple con asistir puntualmente a las sesiones, no permanece en la cámara o salón iniciada la sesión, no guarda el orden y la compostura en el recinto, tal y como se establece en la propia ley, muy aparte la cantidad de inasistencias que tiene.

En el uso de la tribuna el diputado Javier Francisco Barrera Pacheco, afirmó que Fernández Montufar continuará con sus faltas de respeto al recinto, el tiempo restante para que concluya la LXII Legislatura, aparte de que lo señaló como ser el diputado más faltista.

Por otro lado la Mesa Directiva del Congreso permite que se susciten este tipo de actos ya que entre sus obligaciones se encuentra el hacer cumplir con lo que señala la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Congreso del Estado de Campeche en su artículo 12.

Por su parte la Diputada Laura Baqueiro Ramos, en entrevista manifestó su opinión con respecto al comportamiento del diputado Fernández “si se dan cuenta él no llega a las sesiones, llega tarde, o solamente de hecho llega, se mete hasta el baño, ni siquiera votó en la última que había llegado, entonces usa la tribuna y se sale a la hora que quiere, y usa argumentos irrespetuosos. Entonces yo creo que no se vale, yo creo que la ciudadanía no quiere eso, él mismo está dándole hincapié a la ciudadanía para que vean realmente la cara de quién es el que quiere pedir el voto”.

Milagros Ascencio