Esmeralda Monserrat Alonzo Aguilar será la primera mujer transgénero campechana que contenderá por el Partido de la Revolución Democrática (PRD) en las próximas elecciones del primero de julio en busca de lograr una diputación local al tercer distrito, resaltando así a Campeche como un precedente de la inclusión a la comunidad LGBTTTI.

En entrevista Alonzo Aguilar señaló que una de las razones por las cuales decidió involucrarse en la política e inclusive el lograr una diputación se debió al andar social, pues con su experiencia y la lucha de ser aceptada, así como el respeto a los derechos humanos se dio cuenta que existe un vacío en la leyes.

Ante el próximo proceso electoral manifestó estar muy positiva pues la mayoría de la ciudadanía ha acogido bien su candidatura, ya que ha participado en diferentes organizaciones como animalista y en la red de mujeres transgénero.

“No me di cuenta en qué momento me volví más líder, y creo que con esta lucha puedo beneficiar a un mayor número, modificando leyes y lograr que autoridades y congresos vean leyes y beneficios para todo el Estado y creo que esta oportunidad que me están brindando es única y como alguien me dijo estoy haciendo historia”