El talento musical se despierta en los campechanos sin importar la edad, sexo o condición social, lo importante es explotar el talento que se posee con dedicación, pasión y disciplina, así lo explica Manuel Chávez Tuz, un campechano originario del municipio de Tenabo, quien desde muy pequeño supo que su destino era dedicarse a la música instrumental.

Desde muy niño su padre le despertó el amor por la música, pues lo llevaba diariamente a observar los ensayos de la Orquesta Sinfónica Infantil y Juvenil de Tenabo, sin saber tocar algún instrumento iniciaron sus ansias de formar parte de la agrupación, oportunidad que le dieron pero solo habiendo espacio para un flautista, obstáculo que puso superar al aprender a tocar el instrumento de viento.

“El gusto por la flauta fue casi por accidente, yo cuando fui a la sinfónica infantil de Tenabo, yo tenía muchísimas ganas de entrar y me dijeron que solo había disponible una flauta y yo lo que quería era participar, aprender a leer las partituras que en ese tiempo yo no sabía que era, yo los escuchaba ensayar y de allí el gusto, yo me integro cuando ya se estaba finalizando” comento el artista campechano.

El decidir aprender a tocar la flauta fue un momento decisivo en su vida, adoptando éste instrumento como parte de su destino, hoy disfruta de la música instrumental al máximo pues es integrante de la Orquesta Sinfónica de Campeche desde hace 15 años y entrega su pasión al público en cada concierto que se realiza en el Teatro “Juan de la Cabada”.

“Ya tiene un buen tiempo, como unos 15 años aproximadamente, el pretexto fue la flauta, luego me gusto y decidí que ese sería mi instrumento de por vida por lo que decidí estudiar profesionalmente la Escuela Superior de Artes de Yucatán, apoyado con el maestro Joaquín Daniel Meno, quien es primer flautista de la Sinfónica de Yucatán” aseveró Chávez Tuz.

Finalmente el integrante de la OSCAM exhortó a todos los niños y jóvenes para que luchen por sus sueños, con entrega, profesionalismo, disciplina y compromiso “Ser músico es una profesión que demanda mucho, requiere ser estudiada profesionalmente, es un arte de mucha disciplina, mucho compromiso, mucha dedicación y en la vida profesional es exactamente lo mismo, para poder brindarle al público un buen espectáculo”.