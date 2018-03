Polonia firma un acuerdo de $ 4,787,098,000 (cuatro mil setecientos ochenta y siete millones noventa y ocho mil dólares) para comprar misiles Patriot de EEUU

El acuerdo es un movimiento que probablemente enojará a Rusia. El presidente Andrzej Duda dijo que el acuerdo “histórico” le asegura a Polonia defensas “de vanguardia”.

Esto viene luego de los informes que indican que Rusia desplegó permanentemente sistemas de misiles con capacidad nuclear en su territorio de Kaliningrado, que limita con Polonia.

Los lazos entre Polonia, un miembro de la OTAN y Rusia siguen siendo tensos.

La anexión de Crimea por parte de Moscú desde Ucrania en 2014 ha llevado a Varsovia a acelerar su modernización militar.

Lo anterior, aunado a un enrarecido clima diplomático mundial, en el cual, a principios de esta semana, Polonia fue uno de los muchos países que expulsaron a diplomáticos rusos en respuesta a un ataque de agentes neurotóxicos en el Reino Unido el 4 de marzo, donde presuntamente fueron envenenados un ex espía ruso y la hija de éste.

De forma categórica, Moscú niega haber participado en el envenenamiento del ex espía ruso Sergei Skripal y su hija, Yulia, en la ciudad sureña inglesa de Salisbury. Sin embargo, esto no ha frenado la “ola” de expulsiones y el tema mediático del “perverso régimen de Putin, todo esto, “casualmente” en medio de las elecciones presidenciales de la ex URSS.

El Presidente Vladimir Putin participó en las elecciones buscando la reelección,​ la cual obtuvo con casi un 77% de los votos sin necesidad de una segunda vuelta, según las leyes de aquel país.

– Redacción DC/JLGO