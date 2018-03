Muy a pesar de que el Gobernador del Estado de Campeche, Alejandro Moreno Cárdenas, el pasado fin de semana agradeció en la red social Facebook , el profesionalismo y la calidez de las enfermeras y del equipo médico de urgencias del Hospital de Especialidades, tras haber atendido a su pequeño hijo Sebastian luego de haberse accidentado.

El día de ayer en sesión Ordinaria del Congreso del Estado de Campeche, se dio lectura a un punto de acuerdo para exhortar al titular de la Secretaría de Salud, Rafael Rodríguez Cabrera por el deficiente servicio que se presta en los centros de salud y hospitales del Estado de Campeche, promovido por la diputada Aurora Candelaria Ceh Reyna del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional.

Esto tras un número considerable de denuncias y quejas de usuarios de centros de salud y hospitales, quienes manifiestan que los doctores nunca se encuentran en días festivos o sábados y domingos, el desabasto de medicamentos, que las ambulancias no sirven o no cuentan con combustible para el traslado de pacientes, aparatos médicos que no funcionan, y la mala praxis médica.

Como ejemplo de esas deficiencias, fue el hecho suscitado en el municipio de Calkiní el 31 de julio de 2017, donde el C. William Aké Crespo se internó en el hospital de esa localidad, no pudiendo hacerse los estudios por estar descompuestos los equipos, ni análisis y tampoco servía la ambulancia, causando la lamentable pérdida de su vida.

Cabe recordar que en días pasados el secretario en entrevista, fue cuestionado con respecto a los aparatos para realizar ecocardiogramas, del Hospital General de Especialidades “Dr. Javier Buenfil Osorio”, manifestando que debido a su antigüedad los equipos presentan problemas para que funcionen, y por tal motivo no se encontraban en servicio, pero que ya los habian atendido y se encontraban funcionando el Ecosonógrafo, Ecocardiógrafos, un equipo móvil, la sala de rayos X.

Milagros Ascencio