Saltan los tramboyos en las risas de Diego y Pedrito. ¡Mamá cocinará hoy! Llevan el regalo del mar a casa. Papas, apio, cebolla, limón y un poco de ajo ha conseguido Milagros sin que el ocupado verdulero se dé cuenta, “¿qué le afecta un poco de cada uno?”, piensa. Hoy comerán muy bien, es el último día antes del albergue.

Mamá se irá y ellos también. Doña Ximena cuenta los días que pasa con sus hijos antes de su viaje. ¿Adónde vas mamá? Lejos hijito. ¿Mucho? Sí. Dieguito siempre pregunta, Pedrito observa. Milagros, cómplice de la verdad, ayuda a su madre a cocinar. “Cuídalos hijita”, le susurra.

El sudado de tramboyo está listo. Milagros limpia la mesa. Todos se sientan. ¡Gracias má ! ¡Gracias Milagros! Devoran la comida. ¿Hay más? Hoy día sí, hoy pueden repetir lo que quieran. Mientras comen por segunda vez, ríen y recuerdan lo mejor del día.

Diego y Pedrito tienen permiso para ir a jugar, salen sin zapatos a la cancha del barrio. Un cólico fulminante dobla a su madre de dolor. Ellos no la han visto, Milagros sí. “Déjame entrar, hijita; que no me vean tus hermanos”. La hija mayor, de doce años, la recuesta en el cansado y escuálido colchón.

– Cuídalos. Hijita, te quiero. Llama a tu tía.

Milagros besa a su madre en la frente, intentando no llorar. Busca a su tía que vive a unas cuantas casas.

– Tía, mamá ya se durmió.

Las tías de Milagros dejan sus quehaceres y se dirigen en paz a su casa. “Nuestra hermana está mejor ahora”, piensan. Más tarde, los niños regresan de jugar.

– Mamá ya viajó, el avión ya se iba, por eso no pudo despedirse.

Sin pedir permiso, se miran y luego se dirigen a la calle para jugar un rato más.