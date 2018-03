Por fin se ha dormido. Ya tiene cuatro años y se niega a dormir en otro lado que no sea ahí, sobre las piernas, entre los brazos y mecida por su madre. No importa el clima, ni si se le explica que se tiene mucho trabajo. No duerme si no es ahí. Cuando ya está en la profundidad de los sueños, es llevada a su cama y su madre regresa a los deberes. Desde que murió su esposo, se ha apegado a ella, mucho más y sus ojitos tienen una sombra de tristeza. A veces la desespera durante el día, pero el verle dormir en paz, hace que el cansancio y su tristeza desaparezcan.

Vende tamales y los prepara por las noches. Mientras espera a que estén listos, va a ver a la pequeña. Ella se parece tanto a él… Recuerda que hace unos meses esa contemplación la realizaban juntos y abrazados. Con cariño la arropa, le da un beso y da la vuelta para ir a la cocina. Cuando casi ha llegado a la puerta, la niña estalla en carcajadas. Su madre se sobresalta, voltea creyendo que ésta ha despertado, pero no es así, sigue dormida profundamente. Tiene en su rostro una amplia sonrisa y sus párpados se mueven, ¡está soñando! La contempla entre fascinada y extrañada. Vuelve a reír estruendosamente y también mueve sus bracitos y piernitas como si estuviera corriendo.

En su rostro permanece una sonrisa fantástica. Su madre se recuesta a su lado y escuchándola reír se queda dormida. Un extraño olor llena la casa.

La despiertan unas manitas ansiosas y la voz de su niña que dice: “Mami, mami, ¡despierta! Mira, papá ha venido por nosotras.”