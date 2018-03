El Partido de Acción Nacional en Campeche cada vez se fractura más y es cuestión de días para que sus militantes vayan renunciando poco a poco, pues acusan a la ex Dirigente Estatal, Yolanda Valladares Valle y al candidato a la Alcaldía de Campeche, Eliseo Fernández Montufar, de tener secuestrado el partido y no tomar en cuenta las opiniones de la militancia panista.

Ante ello hace unos días renunció el ahora ex panista, Francisco Pórtela Chaparro y 200 militantes más, por lo que el Dirigente Estatal del Partido Liberal Campechano, Carlos Plata, a través de los medios de comunicación le hace una invitación abierta a Pórtela Chaparro para que se integre a las filas del PLC, incluso como candidato a Diputación o a la Presidencia Municipal de Campeche.

“Es un hombre desde nuestro punto de vista con trayectoria política, un hombre que quiere el bien de Campeche, ante poniendo ese interés por encima de los intereses partidistas, por lo que lo invitamos a que sume al Partido Liberal Campechano, donde él quisiera ayudar si él nos dice como miembro activo, como militante, como simpatizante, como candidato, las puertas están abiertas y podríamos analizar una candidatura del Lic. Francisco Pórtela” afirmó el Dirigente Estatal del PLC.

Ante esta solicitud Carlos Plata espera que la solicitud de Francisco Pórtela Chaparro sea positiva pues aseguró que en el Partido Liberal Campechano sí valorarán su esfuerzo, compromiso y amor por Campeche, al grado de poder ser representante del partido y aparecer en las planillas de las próximas elecciones.

Por su parte, el Dirigente Estatal del Partido de la Revolución Democrática, Víctor Améndola Avilés, externó que conoce a Francisco Pórtela de meses atrás y en diversas ocasiones se reunieron y le consta que él deseaba ser candidato de su partido pero por mayoría de votos y no por vía plurinominal como han declaró en el PAN Estatal.

“Yo me reuní con él en dos ocasiones y efectivamente francisco quería ser candidato de mayoría, me parece que es deleznable y cobarde la manera en la que lo acusan de que él quería una plurinominal, a mí me consta que las pláticas con pórtela, él siempre quiso ser candidato de mayoría” aseguró Améndola.

Y aunque aclaró que sus cuadros políticos ya se encuentran listos para la próxima contienda electoral no descarga invitar a Francisco Pórtela Chaparro para que sea militante del PRD, “Yo lamento mucho que se haya tardado en tomar una decisión de esta naturaleza, es una persona que yo conozco desde hace muchos años, valiosa, pero si desea ser militante bienvenido, el PRD está abierto a todos” anexó el perredista.

Redacciòn DC/P.G