Ayer se celebró el Día Mundial del Agua para tomar conciencia sobre su conservación, pero tal parece que al Ayuntamiento de Campeche poco le importa cuidar este vital líquido, ya que desde hace tres días el tanque de agua del Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Campeche (SMAPAC) ubicado en la calle 108 del barrio de Santa Lucía que corresponde al primer distrito local que representa el diputado Ramón Méndez Lanz, ha rebosado litros de este elemento de suma importancia.

Entre negocios y más de 20 familias de las calles 108, 14 y 112 se han visto afectados por la gran inundación que ha generado la irresponsabilidad de está unidad municipal de no tener un encargado que este al pendiente de las bombas de agua, pues vecinos aseguran que muchas veces no hay quien este vigilante de que esto no suceda y quien está no hace su trabajo como debe.

Comentaron que este problema ya ha sido reportado a la instancia correspondiente, sin embargo no han hecho algo al respecto, y lamentan que por esta imprudencia se desperdicie este vital líquido que muchas veces carecen y más en temporada de calor.

El señor Gerardo Pérez Cu dijo que aunque no se han visto afectados por falta de agua ya que no les corresponden este tanque, se han visto afectados por la gran inundación de hace tres días, lo cual, ha provocado accidentes sobre todo en motociclistas y peatones.

“Estamos en medio de una laguna, se ha metido el agua en mi negocio y tengo entendido que también de unas vecinas, no podemos ni pasar hay que batallar, ojalá hagan algo al respecto ya lo reportamos y nada, no podemos estar más días así, mientras a veces no hay agua aquí se está desperdiciando” manifestó, Pérez Cu.

.