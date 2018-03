La administración que encabeza el gobernador Alejandro Moreno Cárdenas cumple a cabalidad los principios juaristas de la honradez en el servicio público, de respeto a los ciudadanos y de hacer cumplir la ley, pues nadie puede estar por encima de ella, aseguró el secretario de Seguridad Pública, Jorge Argáez Uribe, orador oficial de la Ceremonia Cívica Conmemorativa al CCXII García.

Luego de montar guardia de honor y depositar una ofrenda floral al pie del monumento erigido al prócer oaxaqueño, ubicado en la colonia Bellavista, el gobernador Alejandro Moreno Cárdenas presidió la Ceremonia Cívica, donde Argáez Uribe sostuvo que la visión clara de lo que debe ser un verdadero político, aún sigue vigente desde los tiempos de Juárez; pues el político indígena sentó los principios del México actual, las disposiciones que determinaron la separación de Iglesia-Estado y el principio de no intervención.

En presencia de los titulares de los Poderes Legislativo y Judicial, Ramón Méndez Lanz y Miguel Ángel Chuc López, respectivamente, añadió que la obra y los principios de Benito Juárez representan un patrimonio que honra a los mexicanos, ya que tuvo la visión que el destino de México era una República libre, soberana y democrática.

Subrayó que los mexicanos han dejado muchos anhelos en luchas infructuosas, por lo que es momento de que entiendan que el enfrentamiento no es opción y de que se necesita un México en paz que solo puede construirse con la buena voluntad de todos, “hoy tenemos la oportunidad de lograr acuerdos, consensos, armonizar los intereses comunes; hay que unir y no separar, pues el diálogo es el único camino para alcanzar los objetivos comunes; hay que conciliar y no hay que pelear”, apuntó.

El funcionario estatal apuntó que el gobernador Alejandro Moreno ha sentado nuevas bases para el desarrollo de la entidad, y con el apoyo del presidente Enrique Peña Nieto, gobierna para todos los campechanos sin distingo de partidos, colores, clase social o religión, además cumple los principios juaristas de la honradez en el servicio público, de respeto a todos los ciudadanos y de cumplir y hacer cumplir la ley.

En el homenaje, Ramón Negrín Santini, Gran Orador de la Gran Logia de Campeche, señaló que Benito Juárez fue un mexicano de extraordinario valor y una de las figuras más importantes de la patria mexicana, quien al frente de los destinos nacionales supo defender la integridad de la República.

También estuvieron presentes, , el alcalde Edgar Hernández Hernández; el secretario de Educación, Ricardo Medina Farfán; los rectores de la UAC, Gerardo Montero Pérez y del IC, Fernando Sandoval Castellanos; el delegado de la Secretaría de Gobernación, Ricardo Chávez Pérez; el Gran Maestro de la Gran Logia Campeche, Lauro Escobar González; representantes de los tres órdenes de gobierno; alumnos de las escuelas primarias Lázaro Cárdenas del Río y Niños Héroes, así como de la preparatoria del Instituto Campechano, turno vespertino.

Redacción