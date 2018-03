Vecinos de la calle Fernando Ortega Bernés de la colonia 20 de Noviembre, que corresponde al séptimo distrito local que representa la diputada Martha Albores Avendaño, carecen de alumbrado público desde hace más de dos meses, pues la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y el Ayuntamiento de Campeche se han deslindado del problema del transformador.

Al preferir omitir su nombre, uno de los vecinos, lamentó que a pesar de haber reportado cuatro veces esta problemática que afecta severamente a quienes viven por la zona, hasta la fecha no han hecho algo al respecto provocando de que la delincuencia vaya en aumento por estar la calle oscura.

“Cuatro veces lo hemos reportado y sólo se han tirado la bolita, la CFE dice que el Ayuntamiento, el Ayuntamiento dice que la CFE, hasta eso ya les llevamos todas las pruebas de que el transformador está tirando un aceite y nadie ha hecho nada, no puede ser posible que por la ineficiencia de ambas partes tengamos que sufrir las consecuencias” señaló.

Por lo cual exhortó a las autoridades tanto de la CFE y del Ayuntamiento de Campeche, de ponerse de acuerdo y tratar el asunto lo más pronto posible, porqué ya no están tranquilos de estar en oscuras todas las noches, exponiéndose a actos vandálicos, accidentes y entre otros peligros que se pueden suscitar.

“Esperamos que hagan algo al respecto, por este lugar viven muchos niños y no podemos seguir así, iba por quinta vez a reportarlo pero ya me cansé que me manden de un lugar a otro, quitan tiempo, dinero y no hacen nada; no se quien sea realmente el responsable pero que vengan a checar el transformador lo más pronto posible ya aguantamos 2 meses ¿cuántos más?, de qué sirve reportar, y llevar las pruebas que te piden para seguir en las mismas” expresó.

.

Redacción DC/G.P.