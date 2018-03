El video de una joven bailando dentro de una iglesia denominado “La Niña Bien” en el cual se invita a la gente a votar “Por ya sabes quién” ha causado gran revuelo en redes sociales, entre los partidos políticos, la ciudadanía e incluso entre la diócesis, quienes exigen que se interponga la denuncia pertinente y se sancione a las personas que se encuentran burlándose de la iglesia.

En Campeche las opiniones no podían esperar, el Dirigente del Partido de la Revolución Democrática, Víctor Amendola Avilés tachó de doble moral a los morenistas, “Me parece que juega peligrosamente con un tema religioso donde mucha gente se puede sentir ofendida y agredida, me parece peligroso que simpatizantes de morena, agredan, ofendan o se burlen de figuras tan importantes como la de un sacerdote o un padre” externó

Asimismo el perredista, Luis Felipe Moo Turriza, afirmó que es una falta de respeto utilizar un lugar sagrado como las iglesias para hacer actos de campaña y proselitismos confundiendo a la gente de mezclar la religión con la política, dañando la imagen de la iglesia y los sacerdotes, pues en el video se observa un padre rapeando e incitando a la gente a revelarse.

“Se me hace una falta de respeto el utilizar un lugar sagrado como son las iglesias para hacer ese tipo de videos, este tipo de acciones que no deberían de hacerse y menos en tiempos de campaña que se utilice a la iglesia para hacer ese tipo de videos, creo la iglesia y las cuestiones políticas están divididas” manifestó Moo Turriza.

Por su parte los ciudadanos se tornaron molestos al afirmar que la religión y la iglesia no tienen nada que ver con la política, por lo que piden a los morenistas y a los creadores de “La Niña Bien” eliminar el video, además de respetar las creencias y la casa de Dios, pues al Cesar lo que es del Cesar y lo que es de Dios es de Dios, siendo situaciones que no se deben de combinar.

Finalmente la Diócesis de Campeche, exigió se interponga una denuncia formal ante la dependencia correspondiente y se sancione a los responsables por hacer proselitismo profanando las instalaciones de la iglesia, un templo sagrado para muchos ciudadanos que no tienen nada que ver con la política, así lo dio a conocer Gerardo Casillas González, Vocero de la Diócesis de Campeche.