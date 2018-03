Si la familia no se estudia interdisciplinarmente, se obtiene de ella un saber fragmentado, y un saber fragmentado, nunca ofrece el fundamento de una acción auténticamente eficaz y digna, aseveró el Dr. Emilio José Baños Ardavín, Rector de la UPAEP.

Durante la inauguración de las VI Jornadas de la Familia con el tema “El Don de los Hijos”, dijo, “no queremos ser una voz más que habla de la familia, queremos saber y ser manos que trabajan por ella. Nos queremos tomar la familia en serio, porque de ella en verdad, depende el futuro de la sociedad, la estabilidad emocional de la ciudadanía, la madurez y creatividad de la gente. Porque la familia, como se ha dicho en otras ocasiones es escuela de generosidad, escuela de solidaridad y humanidad”.

Agregó, es para la Universidad un gusto celebrar por sexta ocasión las Jornadas anuales para la Familia, queremos que desde la visión Rumbo al 50 aniversario de la Universidad, el tema de la familia sea una línea de enfoque desde la cual todos los saberes confluyan para generar nuevas soluciones ante los desafíos a los cuales se enfrenta, y profundizar cada vez más en el misterio del amor que la genera.

Acotó, “no podemos entender esta realidad de asumirnos como hijos y desde ahí una mirada fresca quizás hoy que se presentan como una gran novedad, porque en nuestra sociedad no nos hemos permitido en el hoy por hoy, ver la realidad de la familia desde la grandeza de los hijos. Desde este Don de los hijos, donde desde la familia se les espera, nos espera, se nos acoge y tenemos la posibilidad de experimentar esa posibilidad de acoger cuando somos padres y se nos acompaña en este circuito virtuoso, que como padres de familia nos sentimos acompañados de los hijos, crecemos con los hijos y ellos sienten esa cercanía y en donde finalmente fuimos incorporados a nuestra sociedad, a nuestros ámbitos personales y profesionales … y más cuando asumimos una perspectiva transcendente lo hacemos con mayor razón”.

El Dr. Baños Ardavín enfatizó, la Universidad es una institución que custodia y se preocupa por la integridad de sus miembros, el Don de los Hijos, lema de estas VI Jornadas de la Familia, también significan para la UPAEP el “Don de los alumnos”. En estas jornadas participarán profesores internos y externos, nacionales e internacionales, empresarios, políticos y líderes de distintas religiones y representantes de ONG´s, quienes intercambiarán puntos de vista con respecto al papel fundamental de la familia y su impacto en la sociedad.

Asimismo, recordó el documento que publicó el Arzobispo de Denver, Samuel Joseph Aquila, en el marco de los 50 años de la Encíclica “Humanae Vitae” de SS. Pablo VI, en el cual propone “la familia es el fundamento de la sociedad, y cuando esta es atacada, la misma sociedad corre el peligro de derrumbarse, por tanto, es preciso reafirmar nuestro compromiso por la verdad, la bondad y la belleza de la enseñanza de Cristo sobre el matrimonio y la sexualidad”.

En su intervención, la Mtra. Judith Sánchez Martínez, Jefa del Departamento del Fortalecimiento a la Familia SEDIF, refirió que se debe ver a la familia como sujeto de asistencia y que requiere de la atención de profesionales para seguir adelante ante las adversidades que se presentan.

Afirmó que ante las realidades que se viven actualmente es necesario revalidar a la persona en todas sus dimensiones, diagnosticar los diferentes contextos sociales, los diferentes contextos de la familia, para después, con precisión, perseguir los objetivos y la meta trazada.

Subrayó, “ser águila, es ser capaz de posarse en lo más alto, y emprender el vuelo con un sentido de trascendencia por las generaciones venideras, desde su propia existencia”.

En ese mismo orden de ideas, el Dr. Jorge Medina Delgadillo, Decano de Artes y Humanidades de la UPAEP, comentó, “…La EncíclicaHumanae Vitae trata de manera preciosa sobre el cuidado responsable y la acogida generosa de la vida que nace, pero esa misma actitud y no otra, debe colorear toda nuestra jornada en este mundo, la educación, el enamoramiento, los estudios, el trabajo y hasta la muerte. La vida es un misterio que desde sus fases iniciales, hasta su desenlace ha de ser custodiado como el Don más preciado y más frágil, esta vocación de custodiar el misterio corresponde de manera privilegiada a la familia, he ahí su dignidad, su belleza y por qué no, también su misterio. Y lo digo porque ninguna familia merece un hijo, este es un Don que sobrepasa todo mérito, ni la virtud, ni la educación nos hacen aptos para tener un hijo”.

Abundó que los hijos aparecen como la novedad que excede nuestra esperanza, sí el hijo es más que nuestra expectativa, más que nuestro deseo, “el hijo irrumpe en nuestra vida, la trastoca, la descentra, el hijo no se educa, nos purifica, nos preocupa y ocupa, el Don de los Hijos solicita nuestra responsabilidad y con frecuencia nos enseña a poner nuestra vida en un sano segundo lugar”.

Por lo tanto, dijo, una sociedad que ama y defiende a sus hijos, es una sociedad más humana y con futuro, porque ha enseñado que la vida propia tiene sentido cuando es para otro.

En la inauguración de las VI Jornadas de la Familia, “El Don de los Hijos”, se contó además con la presencia de la Mtra. Judith Sánchez Martínez, Jefa del Departamento de del Fortalecimiento a la Familia SEDIF, en representación de la Sra. Dinorah López de Gali; Mtro. José Antonio Llergo Victoria, Secretario General de la Universidad; Dr. Mariano Sánchez Cuevas, Vicerrector Académico; Dr. Jorge Medina Delgadillo, Decano de Artes y Humanidades, miembros de la Junta de Gobierno, académicos y estudiantes de la Universidad.

