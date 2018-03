Lamentable la poca seriedad que tiene HP para solucionar problemas de sus productos, específicamente en las impresoras, debido a que se realizó la compra de una impresora Samsung (por si no sabían HP compró la línea de impresoras Samsung), así que si tienen algún problema con impresoras de esa marca, ahora hay que dirigirse al centro de servicio de HP (1-8000-630-234).

El 7 de febrero del presente se reportó un problema con una impresora que no jala las hojas gruesas desde nueva, y sí, el manual y software de la impresora manejan hojas hasta de 220 gr. Con la orden de trabajo WO- 002639685 en relación al caso 5009923790, y después de un mes de visitas por parte de los ingenieros de HP (cuatro veces a la oficina para ser precisos), le hicieron pruebas de papel, actualizado el firmware, cambiaron dos piezas (Frame-Pick Up y Pick Up Clutch) y aún no jala las hojas gruesas.

Ahora se tiene una nueva orden de trabajo WO- 002884928 en relación al caso 5011144348, y aún no se tiene respuesta favorable, bueno, el argumento que ahora manejan es: “Tenemos que hacer más pruebas”. Cuando se tiene cuatro hojas de servicio por parte de los ingenieros de HP donde con puño y letra manifiestan que la impresora no funciona imprimiendo hojas gruesas y consta todas las pruebas que le ha realizado, las cuales con gusto se le presentarán a PROFECO, ya que no es posible que una empresa tan prestigiada como HP trate a sus clientes con tan poca seriedad.

Para esto ya tiene más de un mes el caso y hasta el día de hoy no se cuenta con una impresora que funcione y no se vé disposición de darle solución al problema ni reemplazar la impresora.

Resumiendo, antes de comprar una impresora HP o Samsung, piénsalo dos ó tres veces, ya que si tienes la mala fortuna de que falle, tendrás la oportunidad de platicar todos los días, con el departamento de Soporte Técnico de HP, los cuales son muy amables, pero de amabilidad no te resuelven el problema que tienes a un producto que ya pagaste.

Daniel Gómez #ElClienteSeSuponeQueEsPrimero