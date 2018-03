En el año 2017 con una inversión de 20 millones de pesos se crearon 1200 Jagüeyes, meta record en un año a diferencia de los pozos que se realizaron en 6 años de la administración gubernamental pasada, así lo afirmó el Titular de la Secretaría de Desarrollo Rural, Armando Toledo Jamit.

Marzo, abril y mayo, son los meses más intensos de sequias, las cuales año con año han ido empeorando por lo que los ganaderos deben planificar y prevenir durante los 6 meses “La ganadería en mayor o menor grado, los ganaderos tienen que hacer actividades ganaderas, ganadero que hoy en día no haga forraje, no haga paca, no haga hilo, va a tener que dejar de serlo, la naturaleza ya no nos va hacer la tarea” aseveró el Secretario

Ante esto, Armando Toledo Jamit anexo que la dependencia se ha encargado de apoyar a los ganaderos con cursos y capacitaciones de prevención pero desafortunadamente son los mismos ganaderos los que no acuden, no presentan interés para prevenir la escases de agua y alimento en estas temporadas de altas temperaturas climáticas.

Las consecuencias de la escases afecta a los animales severamente al bajar el pesaje y la absorción de la preñes, es decir el poco porcentaje de alumbramientos pero el mayor problema es la muerte del ganado, causando impacto económico en la bolsa de los ganadores.

Toledo Jamit, anexó “Estamos promoviendo los hilos, estamos promoviendo el tema de forraje, estamos dándole pasto, estamos dándole semilla de corte y traemos un programa histórico, para que tengas una idea en 2 años de gobierno se van a construir 500 pozos ganaderos”.

Pero dejo en claro que no es obligación del gobierno surtir de agua a los ganaderos, que no es culpa del gobierno que no llueva, pues los trabajos de prevención del productor son acciones que debe hacer el productor, la administración del Gobernador, Alejandro Moreno Cárdenas ha cumplido con apoyar entregando más de 1400 toneladas de melazas, construyendo jagüeyes y varios kilómetros de red de agua.

Por lo que crisis de sequía los agricultores deberán aprovechar las capacitaciones e inducciones que realiza la Secretaría de Desarrollo Rural y evitarse problemas en los próximos años pues las sequias serán más intensas cada año, exhortó, Armando Toledo Jamit.