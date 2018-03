En democracia, los mexicanos tendremos oportunidad de comparar consistencia y congruencia de propuestas políticas en sector energético: EPN

Los grandes momentos de la historia de México han sido aquellos en que fuimos capaces de transformar nuestras instituciones para hacer realidad los ideales de nuestra sociedad, subrayó el presidente Peña Nieto en la conmemoración de la expropiación petrolera.

Habremos de contrastar, en cada uno de los actores, las acciones de ayer con las posiciones de hoy; los dogmas del pasado con los postulados del presente, refirió.

Hablar de la soberanía sobre nuestro petróleo, sin tener la capacidad de aprovecharlo en beneficio de la sociedad, se había convertido en una ilusión dogmática, señaló.

Ahora, PEMEX puede operar con una nueva visión y una nueva misión, lo que le permite orientar su actividad ya no solamente a la gestión de operaciones, sino a la generación de valor, aseguró.

Todos tenemos el deber de fortalecer las instituciones que como nación nos hemos dado; en ellas radica nuestra mayor certeza hoy, y la confianza en un mejor futuro, dijo.

Al encabezar la conmemoración del 80º aniversario de la Expropiación Petrolera, el Presidente de la República, Enrique Peña Nieto, afirmó que en los próximos meses “en democracia, los mexicanos tendremos la oportunidad de comparar la consistencia y la congruencia de distintas propuestas políticas para el desarrollo del sector energético”.

“Habremos de contrastar, en cada uno de los actores, las acciones de ayer con las posiciones de hoy; los dogmas del pasado con los postulados del presente. Las alternativas pasan por cancelar o preservar la libertad de los consumidores de elegir entre distintas opciones; de regresar a un modelo cerrado o privilegiar la apertura y la competencia; o por obligar a PEMEX a asumir riesgos excesivos, o permitirle asociarse con otras empresas, para seguir siendo la gran empresa petrolera de México”, subrayó.

Añadió que “los grandes momentos de la historia de México han sido aquellos en que fuimos capaces de transformar nuestras instituciones, para hacer realidad los ideales de nuestra sociedad”.

“Cada una de esas etapas fue un paso audaz hacia adelante, no un tímido regreso al pasado. Fue una acción creativa, no una reacción destructiva. Fue una renovación de nuestras instituciones, no una restauración de prácticas y modelos superados”, enfatizó.

Señaló que “los mexicanos debemos honrar nuestra historia respetando y fortaleciendo nuestras instituciones, aprovechando la riqueza petrolera de México, y generando valor para las generaciones de hoy y de mañana”.

El Primer Mandatario resaltó que el desempeño de Petróleos Mexicanos (PEMEX) en años previos “no correspondía a la magnitud de sus operaciones, mucho menos a su potencial, y había propiciado un gradual declive de su producción”.

Refirió tres factores que inhibían el buen desarrollo de PEMEX:

PRIMERO: “La inversión y el gasto no obedecían a las necesidades de la empresa, sino a las prioridades de las finanzas públicas”.

SEGUNDO: “PEMEX tenía que hacer toda inversión y asumir todo riesgo de manera directa, lo que limitaba considerablemente sus posibilidades de crecimiento”.

TERCERO: “El monopolio en la producción y distribución de petróleo, muchas veces con costos no reconocidos, obligó a la empresa a operar en mercados que no eran rentables”.

El Titular del Ejecutivo Federal indicó que “el diagnóstico era claro y bien conocido, pero todos los intentos previos para reformar a PEMEX habían fracasado. Resultaba imperativo crear un nuevo régimen legal, que le permitiera a la empresa fortalecer sus operaciones, revertir el declive en la producción y generar mayor riqueza para los mexicanos”.

“Hablar de la soberanía sobre nuestro petróleo, sin tener la capacidad de aprovecharlo en beneficio de la sociedad, se había convertido en una ilusión dogmática. Transformar a PEMEX era la única manera de darle viabilidad a la empresa y de ejercer, realmente, la soberanía sobre los recursos de la nación”, destacó.

Puntualizó que “el Pacto por México hizo posible establecer un acuerdo entre distintas fuerzas políticas representadas en el Congreso, para llevar a cabo una profunda reforma de nuestro sector energético y modernizar a PEMEX”. Reconoció “la visión de Estado y la lealtad a México con las que se condujeron esas fuerzas políticas en aquel momento”.

El Presidente Peña Nieto dijo que “como resultado de ese acuerdo histórico, nuestro sector energético ahora tiene un marco legal moderno que alienta el desarrollo de sus industrias”.

“La Reforma Energética introdujo cambios estructurales que impulsan a la industria petrolera en su conjunto, al tiempo que promueven la productividad y la competitividad de PEMEX. Ahora, PEMEX puede operar con una nueva visión y una nueva misión, lo que le permite orientar su actividad ya no solamente a la gestión de operaciones, sino a la generación de valor”, aseguró.

“Hoy se permite la participación privada en todos los mercados de hidrocarburos generando competencia, eficiencia e inversión; esto estimula la productividad de PEMEX. Hoy las actividades de este sector son reguladas por entidades con autonomía técnica y mandatos legales que velan por el buen desarrollo de la industria. Esto contribuye a la sostenibilidad y la viabilidad de la empresa. Hoy, el gobierno corporativo de PEMEX y su objetivo de ser rentable son complementarios, y tienen como fin último generar valor para la sociedad”, añadió.

Afirmó que “el uso óptimo de los recursos financieros, materiales y humanos de una empresa no es una cuestión meramente administrativa, sino una muestra de rectitud y lealtad hacia quienes nos han confiado esos recursos. Al mismo tiempo, una gestión responsable y transparente suele generar mejores rendimientos, y por ello, mayores beneficios tanto para la empresa como para la sociedad o, en las palabras del Presidente Lázaro Cárdenas: la satisfacción de necesidades colectivas”.

“Todos tenemos el deber de fortalecer las instituciones que como nación nos hemos dado; en ellas radica nuestra mayor certeza hoy, y la confianza en un mejor futuro. La Reforma Energética y las políticas públicas que impulsamos en esta Administración ya se reflejan en un desarrollo más dinámico de esta rama vital de nuestra economía”, puntualizó.

Indicó que el sector energético está atrayendo más inversiones que nunca. “Al concluir este sexenio se habrán formalizado compromisos de inversión por 200 mil millones de dólares, que serán la base para el crecimiento de este sector a lo largo de los próximos años. La industria petrolera mexicana, es decir, las y los trabajadores de PEMEX, han tenido un papel central en esta transformación; son mexicanos que con su esfuerzo y dedicación contribuyen al bienestar de todo México”, expresó.

El Primer Mandatario dijo que ésta es la última ocasión en que tendrá “el privilegio de participar como Presidente de la República en el acto que conmemora el punto de partida de la gran industria petrolera mexicana”.

“Valoro profundamente su apoyo y su acompañamiento a lo largo de estos años. Nunca he tenido dudas acerca de su compromiso con México. Les agradezco que tampoco hayan dudado de la visión que hemos impulsado para renovar a esta gran empresa nacional y, con ello, iniciar una nueva etapa en la historia de la industria petrolera mexicana. Con legítimo orgullo, hoy podemos decir que juntos: trabajadores, empresa y Gobierno, hemos logrado engrandecer a PEMEX”, mencionó.

En el evento, el Presidente de la República develó la placa y canceló el Timbre Postal conmemorativos del 80º Aniversario de la Expropiación Petrolera, y recibió de manos del Director General de PEMEX una muestra de petróleo crudo del campo Ixachi-1, ubicado en el estado de Veracruz.