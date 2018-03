300Es el mejor primer bimestre en la historia del país desde que se lleva registro: EPN

El Presidente de la República, Enrique Peña Nieto, aseguró que en el mes de febrero de este año se crearon 164 mil empleos formales en el país, y con ello el primer bimestre de 2018 es el mejor de toda la historia en generación de puestos de trabajo desde que se lleva registro.

Puntualizó que en el primer bimestre del año se crearon 278 mil empleos, y “ello resulta muy satisfactorio para el Presidente de la República”.

Expresó que “sin las Reformas Estructurales, sin la inversión en infraestructura, difícilmente hoy tendríamos el número y la cifra histórica de empleos que se han generado en una Administración”.

Refirió que “los empleos que se han generado a lo largo de poco más de cinco años en lo que va de esta Administración, no tienen comparación alguna. Nunca antes en la historia reciente del país se había generado tanto empleo con prestaciones, que es el empleo formal, empleo que además tiene seguridad social, que tiene acceso al crédito; es empleo que queremos para los mexicanos, es el que se ha generado a lo largo de esta Administración, 3.4 millones de empleos en lo que va de esta Administración”.

“Eso es lo que posibilita el desarrollo de infraestructura. Eso es lo que posibilita la materialización, la puesta en operación de las varias Reformas que se han impulsado”, resaltó.

Al inaugurar hoy la primera etapa de la ampliación de la carretera federal 200, en el tramo El Tuito-Melaque, el Presidente Enrique Peña Nieto aseguró que “hemos sido el Gobierno que más ha invertido en materia de infraestructura carretera, portuaria y ferroviaria en nuestro país”.

Refirió que la inversión que se ha hecho en infraestructura “sin duda destaca de las que en años recientes y en varias décadas se había hecho en el país”.

Afirmó que para ello, primero se generó el Plan Nacional de Desarrollo y el Programa Nacional de Infraestructura, y después decidimos que “habríamos de impulsar la infraestructura a partir de cuidar también la inversión pública, una inversión que no pudiera en riesgo nuestra estabilidad económica y las finanzas públicas nacionales”.

“Esto nos permitió impulsar proyectos con la participación del sector privado. La inversión que se ha hecho, entre pública y privada, es arriba de los 7.7 millones de millones de pesos”, subrayó.

Para poner en contraste esta cifra, el Primer Mandatario dijo que la inversión en ese rubro realizada en la pasada Administración fue de 4.1 billones de pesos; “es decir, hoy como nunca se ha invertido más en infraestructura”.

“Esto significa que anualmente hemos invertido en infraestructura, entre el sector público y el sector privado, del orden de 5.7 por ciento del Producto Interno Bruto, de toda la riqueza que se genera en el país”, enfatizó.

El Titular del Ejecutivo Federal señaló que ahora hay que ver los beneficios en que se traducen esta inversión y las obras. “No hacemos infraestructura sólo por querer tener mejores carreteras o mejores puertos; se traduce en beneficios, y uno bien importante es el del empleo”, destacó.

Subrayó que “las cosas buenas casi no se cuentan, pero cuentan mucho, y cuentan más para aquellas personas que han recibido un beneficio, cuentan más para quienes han sentido en carne propia los beneficios de las obras y de los programas que el Gobierno viene impulsando”.

Indicó que hoy podemos observar “una educación de mayor calidad que va en esta ruta, con una mejor infraestructura educativa, con un plan para modernizar más de 33 mil escuelas en todo el país, con un plan para asegurar que las maestras y maestros estén mejor preparados, estén siendo evaluados en sus conocimientos, para que los puedan transmitir a sus alumnos”.

“Esas Reformas se están traduciendo en algo que observé a mi llegada: casi todo mundo tiene hoy teléfono celular; hay más 120 millones de celulares en el país, y algo bien importante, los servicios a los que pueden acceder a través del teléfono celular, eso es consecuencia de la Reforma en Telecomunicaciones, que hoy asegura que haya precios más accesibles”, expresó.

Recordó que en el rubro de la telefonía “se dejó de pagar la larga distancia, que era algo que afectaba la economía de las familias mexicanas. Hoy, la telefonía de larga distancia en nuestro país ya no se cobra y se ha abaratado la que se hace hacia el extranjero”. Hoy hay planes “de interconexión celular no sólo en México, sino con Estados Unidos y Canadá, donde prácticamente son llamadas locales, no se cobran, y eso es consecuencia de la Reforma en Telecomunicaciones”, añadió.

Resaltó que “hoy tenemos una Reforma en el sector energético que está generando inversión productiva que se está traduciendo en la generación de empleos”.

“Seguiremos trabajando para consolidar el proyecto de infraestructura que nos trazamos, para entregar los compromisos que en materia de infraestructura comprometí frente a los mexicanos”, destacó.

Aseguró que en esta Administración logramos, hace dos años, convertirnos en una potencia agroalimentaria, en uno de los países que más alimentos produce en el mundo. “Somos el 12º país que más alimentos produce, y logramos algo bien importante: tener una balanza superavitaria. Hoy, exportamos al mundo más alimentos producidos en México de los que tenemos que importar para llevarlos a las mesas de las familias mexicanas. Por primera vez en más de tres décadas pasamos a ser un país superavitario, que produce más alimentos de los que tiene que importar”, mencionó.

El Titular del Ejecutivo Federal aseguró que todo lo que “hemos avanzado, que hemos logrado entre todos, con el esfuerzo de toda la sociedad mexicana, queremos que se mantenga”.

“Queremos mantener un rumbo de crecimiento económico. Por supuesto que hemos tenido un crecimiento constante que hoy nos permite decir que hemos crecido 13 por ciento en lo que va de esta Administración, casi el doble de la que se registró en la pasada Administración y casi el doble de la registrada hace 12 años”, subrayó.

“En los dos sexenios anteriores, si sumáramos el crecimiento que tuvieron, es prácticamente el que hemos tenido en solo poco más de cinco años. Por eso queremos que este rumbo se mantenga, que sigamos avanzando, que siga habiendo más empleo, mejor educación, más infraestructura, más oportunidades para los mexicanos”, enfatizó.

“Lo vamos a hacer con buen ánimo, trabajando en unidad, no dejando espacio a las divisiones, y sobre todo con el trabajo comprometido de los gobiernos”, resaltó.

El Presidente Peña Nieto dijo que en el estado de Jalisco “son varias obras de infraestructura carretera y de transporte que hemos echado a andar, que se impulsaron en esta Administración con inversiones que no tienen precedente. No había ocurrido en años recientes una inversión tan relevante como la que se ha hecho en materia de infraestructura y transporte”.