Tras suscitarse la desaparición de un reloj Apple Watch propiedad de un docente de la escuela preparatoria “Profr. Ramón Berzunza Herrera” del Instituto Campechano (IC), tal parece, que no tiene mucha relevancia que sucedan ese tipo de irregularidades dentro del plantel educativo, pues desde el viernes que se extravió sin tener responsable alguno, directivos del plantel no toman medidas estrictas para conocer si el responsable del hecho pudiera ser uno de los alumnos.

Fue el pasado viernes 9 de marzo cuando el docente de la materia de biología dejó cargando su reloj inteligente durante la clase, pero al concluir está se retiró olvidándolo, sin embargo al percatarse de lo sucedido regresó al salón de clases y resultó que ya no estaba, por lo cual, interrogó a los alumnos de que si lo habían visto y se deslindaron de toda responsabilidad tal y como lo dieron entender a través de un comunicado.

Ante esto el docente se dirigió a la dirección para reportar lo sucedido, por lo cual, sólo replicaron el mismo procedimiento que había aplicado el afectado pero esta vez por los tutores del grupo teniendo la misma respuesta por parte del alumnado y sin hacer algo al respecto.

Los padres de familia se enteraron de este problema y decidieron hablar con el director de la escuela sólo porqué transcendió de que según el maestro había manifestado que si no aparecía el reloj tendrían consecuencias los 41 alumnos, lo cual, no les pareció.

Respecto a este caso el director de Planeación y Calidad del IC, Abdier Roberto Cetina León, mencionó, que no habría ningún tipo de represalias contra los alumnos, y que continúan con las investigaciones internas, pues no pretenden señalar a nadie hasta tener alguna prueba de que si este acto fue cometido por uno de los alumnos, calificando a este acto como un hecho aislado y que no se debe que relacionar con el aspecto académico, ya que es un tema de concientización.