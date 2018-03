Por cuarta ocasión, UNINCUBE UPAEP recibe el reconocimiento como Incubadora de Alto Impacto por parte del INADEM, mencionó la Mtra. Valeria Restrepo Herrera, Colaboradora de UNINCUBE.

“Para nosotros es importante tener la renovación de este reconocimiento, ya que nos permite que durante un año ratifiquemos y ofrezcamos apoyos a las empresas de alto impacto y dibujar este camino del emprendimiento desde que se tiene una idea hasta que es una empresa competitiva”.

Señaló que en México 7 de cada 10 empresas no sobreviven el primer año, cifra realmente alta en comparación con otros países; la principal causa para que esto suceda es no ofrecer una solución pertinente a las necesidades de un mercado, es decir, que tu propuesta de valor no esté formulada de la manera correcta para el mercado correcto.

Destacó que la obtención de este reconocimiento como Incubadora de Alto Impacto no es solamente para la aplicación de obtención de recursos de gobierno, de subsidio o lo que normalmente conocemos como fondo perdido, sino que también el INADEM tiene programas de fomento y de desarrollo de las Pymes y las “Skylabs”, que son aquellas que ya tienen más de dos años de operación.

“No es solamente bajo un recurso para aplicar en algún rubro, lo que nosotros buscamos es aplicar estos beneficios para el fortalecimiento de los programas de pre-incubación y de incubación. Este año tenemos 21 emprendedores en etapa de pre-incubación y 10 empresas en etapa de incubación, es decir, que tienen por lo menos dos años de operación y ahorita nos estamos dedicando a su consolidación y crecimiento”.

La Mtra. Restrepo, celebró que, para el periodo de acreditación de noviembre del año pasado para el reconocimiento de Incubadora de Alto Impacto, participaron 4 incubadoras poblanas y todas recibieron esta certificación.

“Esto es importante y representa muy buenas noticias para el ecosistema de emprendimiento de Puebla, hay más incubadoras a las que los emprendedores se pueden acercar, ya que tenemos la misión de incentivar y fortalecer el emprendimiento de alto impacto”.

Aunado a esto, mencionó que el número de emprendedores en el estado se ha incrementado, ya que solamente UNINCUBE desde 2008 donde tenía una generación de 8 emprendedores; en 2015 cerró con 16 emprendedores; el año pasado contó con un número de 31 empresas y en lo que va de este año ya alcanzó la cifra de 31 emprendedores.

Puntualizó que la tendencia de los emprendedores es hacia negocios tecnológicos, digitales y telecomunicaciones. De igual forma buscan crear soluciones digitales aplicadas a diferentes industrias como educación, comercio; “nos hemos encontrado que la gran vocación de los jóvenes es desarrollar empresas tecnológicas”.

Por su parte, el Dr. Fabián Rosales Ortega, CEO de Check Eat y cuya empresa inició su proceso de incubación en UNINCUBE, resaltó la orientación y apoyo que han recibido por parte de la incubadora.

Señaló que llegaron a UNINCUBE en 2016, le dieron forma a la idea, desde el plan de negocios, la parte financiera, la planeación estratégica, marketing y muchos otros sectores que una empresa como Check Eat tenía que tomar en cuenta.

“Estamos muy contentos y muy entusiasmados por formar parte y ser beneficiarios de esta nueva etapa en la cual podemos colaborar con UNINCUBE en este programa de alto impacto a través del INADEM y esperamos que esto repercuta en un crecimiento de la empresa, pero también como un caso de éxito de UNINCUBE”.

Redacción