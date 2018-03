Exigen diputadas avanzar hacia la igualdad entre hombres y mujeres, hacer valer los derechos de éstas y combatir la violencia de género, en Día Internacional de la Mujer

Palacio Legislativo (Notilegis).– Con motivo del Día Internacional de la Mujer, diputadas de los ocho grupos parlamentarios exigieron ante el Pleno que se avance hacia la igualdad sustantiva entre hombres y mujeres, que se hagan valer los derechos de éstas y se combata la violencia de género.

A nombre de sus bancadas, ocho legisladoras hicieron un pronunciamiento desde la tribuna del salón del Pleno, a propósito del Día Internacional de la Mujer, que se conmemora este jueves 8 de marzo.

La diputada Monserrat Alicia Arcos Velázquez (PRI) indicó que los derechos que han alcanzado las mujeres no han sido una concesión, sino el resultado del esfuerzo “bien encausado y enérgico” para lograr la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres, pero “no basta con el reconocimiento en la letra de nuestros derechos, hace falta verlo materializado en los hechos”.

Dijo que es responsabilidad de los legisladores actuar para alcanzar ese objetivo, “debemos contribuir a que mujeres y hombres podamos tener las mismas oportunidades para desarrollar nuestro proyecto de vida, lo que conlleva a actuar para combatir todo aquello que lo obstaculice, principalmente la violencia de género que ya no debemos ni podemos tolerar”.

La diputada Karina Osuna Carranco (PAN) comentó que desde que se estableció por primera vez el Día Internacional de la Mujer, el 19 de marzo de 1911, se ha avanzado en la lucha de sus derechos, pero en el país, en el tema salarial y laboral aún falta mucho por hacer, porque hay millones de casos de discriminación hacia la mujer en ese ámbito.

“La situación de las mujeres en este pleno siglo XXI aún tiene mucho que mejorar, en lo político, en lo social y en lo económico… La realidad en la que viven millones de mexicanas requiere que hoy nos comprometamos con firmeza en erradicar las brechas de género que aún nos marcan una distancia de la tan ansiada y anhelada igualdad entre mujeres y hombres en todos los ámbitos de la vida”, manifestó.

La diputada Hortensia Aragón Castillo (PRD) afirmó que los logros que han conseguido las mujeres en el país no han sido una “dádiva graciosa”, sino producto de la tenacidad, la lucha constante, la inclusión, la pluralidad y el esfuerzo de las propias mujeres de generaciones actuales y pasadas, por lo que el Día Internacional de la Mujer no se debe celebrar, sino conmemorar.

Enfatizó que en México cada vez hay menos razones para que las mujeres festejen, porque se les asesina por el hecho de ser mujeres, porque la autoridad les atribuye la culpa del crimen del que son objeto, porque sufren acoso u hostigamiento, porque se les encarcela por abortar, porque se les paga menos por un trabajo igual al de un hombre y porque se les da “una tarjeta rosa para saciar el hambre de su familia”.

La legisladora Maricela Contreras Julián (Morena) señaló que los feminicidios y la violencia contra las mujeres, que “cada vez se vuelve más extrema”, ha llevado al sector femenino a vivir aterrorizado, enfrentándose a un sistema de justicia que privilegia la impunidad, a órganos de gobierno que son corruptos y a una sociedad que normaliza la violencia y que culpa a las mujeres de los crímenes de los que son víctimas.

Reconoció que hay avances legislativos en la materia, “pero existe un distanciamiento con la realidad, pues las leyes no se aterrizan en políticas y no se aplican de manera concreta. Se han convertido en un catálogo de buenas intenciones, donde el Estado no asume la obligación de acatarlas”.

La diputada Lia Limón García (PVEM) subrayó que esta fecha debe servir para reconocer las desigualdades que aún enfrentan las mujeres en las esferas económica, política, social y cultural; para reiterar el compromiso para enfrentar la brecha salarial, los estereotipos, la inequidad y la violencia de género, y también para reconocer los avances. “Hoy más que nunca las mujeres levantamos la voz para exigir nuestros derechos”.

“El PVEM reconoce que aún estamos lejos de lograr una igualdad plena de derechos y ratificamos nuestro compromiso para superar prejuicios y estereotipos, apoyar la participación, combatir la violencia y promover el empoderamiento y el desarrollo de las mujeres en todos los ámbitos. Ésta no puede ni debe ser una lucha sola de las mujeres. Necesitamos de los hombres, necesitamos de su compromiso para avanzar”, indicó.

La diputada María Candelaria Ochoa Avalos (MC) dijo que este 8 de marzo nuevamente las mujeres exigen igualdad de condiciones, por lo que llamó a hacer de la Cámara de Diputados un espacio de reformas, para que las féminas vivan de manera igualitaria y equitativa, particularmente en el ámbito laboral.

“Legislemos para que se respeten nuestros derechos de manera plena. Que se reformen las leyes y códigos que discriminan a niñas y mujeres. Que transformemos la cultura de la desigualdad. Que la maternidad sea una opción y no una obligación. Que la sexualidad la vivamos libre, placentera y sin culpa. Que la violencia de género, el hostigamiento y el acoso se sancionen” manifestó.

La legisladora Angélica Reyes Ávila (NA) señaló que en esta fecha no puede desear a las mujeres un “feliz día” porque a diario sufren algún tipo de violencia o discriminación por motivo de género y viven con miedo de ser agredidas o asesinadas; sin embargo, reconoció que ha habido avances y ahora “estamos presenciando un nuevo cisma, un rompimiento con los dañinos roles de género”.

“La celebración del Día Internacional de la Mujer es una forma de conmemorar no sólo la labor que miles de mujeres han realizado para mejorar sus condiciones de vida y conseguir la paridad de género, sino sobre todo para hacer conciencia de que aún estamos lejos de lograr la igualdad sustantiva a que aspiramos y que además tenemos derecho”, externó.

La diputada Nancy López Ruiz (PES) dijo que el Congreso de la Unión debe reafirmarse como “punta de lanza” de la lucha de todas las mujeres mexicanas en la promoción de la democracia paritaria; la integración de perspectiva de género en políticas, acciones e instituciones; la igualdad sustantiva en los partidos políticos y en la eliminación de la discriminación y estereotipos sexistas.

“Falta mucho por lograr, pero hoy el camino es más prometedor porque cada día hay más mujeres que se suman a esta lucha, y cada día también hay más varones que nos han acompañado”, expresó.