En proceso de consolidar el proyecto de quienes representarán al Partido Liberal Campechano (PLC) en la próxima contienda electoral, por el momento ya se tienen candidatos a la alcaldía en los municipios de Carmen, Calkiní y Calakmul, así lo indicó, su dirigente estatal, Carlos Plata González.

Señaló que el motivo por el cual aún no se tiene definido a candidatos de elección popular en todos los municipios, es debido a buscan personas con posibilidades reales de ganar o de que se mantenga el Partido pues no es fácil al ser nuevo.

Sim embargo confían que los candidatos que ya se tienen darán lucha y tienen posibilidades de ganar el proceso electoral, “Estamos cerrando el ciclo de las candidaturas, vamos a tener a los mejores candidatos de los 11 ayuntamientos, por supuesto de los 21 distritos y de las 24 juntas municipales”.

Recordó que será por la alcaldía de Calkiní la ex morenista, Adriana del Jesús Avilés Avilés, por Calakmul el ex priista, Miguel Gutiérrez Sánchez, quien ya fue alcalde de ese mismo municipio, y por Carmen la ex diputada panista, Sandra Sánchez Díaz, quien asegura que dará la pelea en ese municipio, pues tiene posibilidades reales por el hartazgo que hay entre la ciudadanía por los demás partidos y la forma en que han gobernado, así mismo, porqué es la única mujer y además joven que busca la alcaldía.

A lo que se refiere a la candidatura por la alcaldía de Campeche, comentó, que en los próximos días ya sea el miércoles o viernes se dará a conocer todo el equipo del municipio incluyendo a los diputados de los 7 distritos locales.

Adelantó que el candidato a la presidencia municipal de Campeche es un hombre que ha tenido experiencia política ocupando cargos como delegado federal y que seguramente la ciudadanía conoce su trayectoria y esto dará hincapié para que se decidan por este partido.