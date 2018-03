Noticias Entretenimiento

Estudiantes de secundaria retratan Movimientos: lazos, sueños y lo exógeno

Mérida, Yucatán.- Las imágenes captadas por la lente de noveles artistas como Karina Chunab Koh y Alex Sánchez Arguello, son parte de las 30 que integran la exposición del Taller del Colectivo Comunitario de Fotografía Yucatán 2017 Movimientos: lazos, sueños y lo exógeno, que esta tarde abrió sus puertas en la Galería del Callejón del Congreso hasta el próximo 20 de marzo.

Los participantes de la muestra, cuyo acceso es de 9:00 a 15:00 horas sin costo alguno, son estudiantes de entre 12 y 16 años de la Escuela Secundaria Técnica número 77. Esta actividad es resultado de un proyecto nacional iniciado en 2014 por la Dirección General de Culturas Populares de Secretaría de Cultura federal, organizado en Yucatán por la dependencia estatal en el ramo (Sedeculta).

Karina compartió su experiencia de pertenecer al curso que se imparte en su colegio, a cargo del instructor Miguel Ángel Dzul Novelo. Su trabajo se titula “Extranjeros” y en él retrató a los menonitas. “Al principio no sabía las técnicas para tomar una foto y he aprendido mucho. Son muy atrayentes las clases que tomamos, ya que convivimos con los demás alumnos. Quiero estudiar Médico Forense y continuar esta faceta si se me da la oportunidad”, compartió.

En su oportunidad, Alex indicó que se siente orgulloso de exponer en uno de los espacios representativos del estado, además de estar feliz de formar parte del Colectivo y de combinar ese aprendizaje con la escuela.

“Tomé buenas fotos para que el público aprecie y me gusta aprender este arte. Yo participo con ‘Cambiador de color’ y ‘De paseo’; he estado desde que inició el taller y quiero seguir, porque lo que más capto es la naturaleza”, precisó.

Durante la inauguración, el jefe del Departamento de Artes Visuales de la Sedeculta, Mario Beltrán García, acompañado de su similar de Patrimonio Cultural, José Miguel Rosado Pat, reconoció a las y los creadores por concluir la segunda etapa de la capacitación. La primera fue Lazos; la segunda, Sueños y la tercera se trata de lo Exógeno.

“Siéntanse artistas al mostrar sus logros en este recinto tan importante para todos. Los felicito por el arduo trabajo que han hecho y que sólo sea el comienzo de la carrera de los futuros fotógrafos profesionales”, dijo ante el director de dicho plantel, Héctor Navarrete Sulub, y del inspector de la Zona 1 de la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado (Segey), Gonzalo Priego Lewis.

En tanto, Dzul Novelo explicó la asesoría con la que el grupo comenzó en agosto de 2017 y cómo los pupilos han aprendido con cámaras compactas y réflex sobre la teoría y práctica de la luz, movimiento, ángulos y encuadre. Al referirse a las tres etapas del proyecto, detalló que se refieren al entorno familiar, lo que perciben y lo cotidiano.

Los otros 13 integrantes de Movimientos: lazos, sueños y lo exógeno son Carlos Emmanuel Gutiérrez Kuk, Daniel Omar Aguilar Chac, Edwin Daniel Maldonado Cob, Fernando Adán Gorocica Martin, Karla Lucia Argaez Gómez, Kevin Javier Ham Concha, Miguel Ángel Oy López, Reyes Melchor Pool Carrillo, Riger Geovanni Acosta Massa, Sharon Dallana Ham Concha, Víctor David Collí Cahuich, Yaremi de los Ángeles Pacheco Hoil y Jared Iván Gómez Zaldívar.